Epilepsia y adolescencia

El día 26 de marzo se celebró THE PURPLE DAY , en apoyo a las personas que padecen epilepsia. Con estas líneas, la psicológa clínica Sonia Alvela pretende visibilizar esta afectación en la adolescencia.

La adolescencia es una etapa de la vida donde se da la transición entre la niñez y la adultez presentándose cambios físicos, psicológicos y socioculturales, apareciendo la necesidad de afirmar su identidad e independencia. Este proceso se puede ver limitado o interrumpido si el adolescente padece una enfermedad crónica. Este es el caso de la Epilepsia, enfermedad neurológica que a través de la historia de la humanidad ha sido ocultada y estigmatizada.

El comienzo de la epilepsia en la adolescencia no es tan frecuente como en la infancia, aún así es importante debido a que afecta a un 1,5-2% de la población adolescente y constituye un 19% de las epilepsias en todas las edades. Esta época se caracteriza por un incremento en la frecuencia de las crisis relacionadas con la maduración cerebral: crisis generalizadas tónico-clónicas, ausencias y crisis focales simples o complejas.

Muchos de estos pacientes carecen de información adecuada para su manejo, debiendo aprender a vivir con lo impredecible de las crisis y a enfrentarse a sentimientos de vergüenza, culpa y rechazo. En la familia se da una tendencia a la sobreprotección, limitación de la participación en actividades recreativas y la dinámica familiar gira en torno a dicha enfermedad, lo que afecta terriblemente al adolescente.

El período de la adolescencia, ya de por sí complejo y difícil de comprender, se convierte en una situación muy delicada si es interferido por la epilepsia.

La epilepsia, como enfermedad crónica del sistema nervioso, repercute en mayor o menor medida en la conducta, en el aprendizaje, implica restricciones sociales, conlleva obligaciones y responsabilidades y en la adolescencia no será una excepción.

Las implicaciones psicológicas en la adolescencia, se centran en dos cuestiones básicas:

1. Cómo son los síntomas psicológicos de las epilepsias, y

2. Cómo vive el adolescente su epilepsia y de qué forma esta vivencia repercute en su personalidad y conducta.

Las implicaciones sociales también tienen una doble vertiente:

1. Cuáles son las restricciones sociales que comporta la epilepsia como enfermedad de la que se derivan unos riesgos, y

2. Cómo responde la sociedad ante el enfermo.

Impacto de la Epilepsia en la Familia. Reacción ante el Diagnóstico de la Enfermedad. La reacción inicial ante el diagnóstico de epilepsia es de incredulidad, shock y temor. Algunas de las familias rechazan el tratamiento indicado por el médico y buscan otras opiniones médicas que les ayude a negar esta realidad.

El ser diagnosticado con epilepsia impacta no sólo al adolescente que la padece, sino que a toda su familia también. Al existir dentro de una familia un miembro con una enfermedad crónica trae consigo una serie de reacciones, las cuales se complican en la epilepsia, debido a que esta enfermedad se caracteriza por tener crisis impredecibles. No importa qué tan frecuentes sean estas crisis, ya sea una o varias, igualmente pueden aparecer en cualquier momento y la familia siempre estará alerta.

Existen tres tipos de dinámicas familiares para el enfrentamiento de la epilepsia:

1. Dinámica familiar sobreprotectora: La sobreprotección se da como resultado ante el temor de que el adolescente presente nuevas crisis y se haga daño. Como parte de la sobreprotección vienen las prohibiciones, por ejemplo, se le impide salir con sus amigos, hacer deporte y otras actividades. El desarrollo emocional, cognitivo y social del adolescente se verá afectado ante la pasividad, dependencia y el no exigirle que realice tareas propias de su edad. Al verse limitado su desarrollo, se le dificultará el crecimiento y la individualización sana y esperable para su edad, así como la aceptación de las limitaciones y el aprendizaje de conductas de autocuidado que le permitan la posterior y progresiva independencia. Como reacción a esta sobreprotección se pueden presentar dos conductas en el adolescente: o se hace cada vez más dependiente de sus padreso se hace rebelde y oposicionista a las indicaciones de los mismos e incluso a la ingesta de anticonvulsivantes.

2. Dinámica familiar inconsistente: La enfermedad es vivida como una intrusión en la vida familiar, por lo que el adolescente se crea imágenes negativas de sí mismo y de su enfermedad. Por este motivo, en vez de buscar soluciones a los conflictos que se presentan, se evitan, manteniendo una tensión latente.

3. Dinámica familiar permisiva: La familia no es un ente que proporcione apoyo, seguridad y límites a sus hijos, tampoco les transmiten conductas de autocuidado. El adolescente con epilepsia en estas condiciones puede que no llegue a entender sus limitaciones y a interiorizar su enfermedad, lo que le impide tomar conciencia de la misma y llevarlo a presentar conductas de riesgo. Los padres temen que al prohibírsele al adolescente alguna actividad o el no cumplirle un deseo, le sobrevenga una crisis. Entonces nos encontramos con un adolescente acostumbrado a salirse con la suya y a hacer berrinches cuando no se hace lo que él quiere.

Comorbilidad del Adolescente con Epilepsia Los adolescentes con epilepsia presentan más problemas conductuales y cognitivos que los adolescentes con otras enfermedades crónicas y que la población en general. Los factores de riesgo son múltiples por la combinación de variables como lo son la enfermedad en sí, su condición neurológica, el tipo de crisis, los fármacos antiepilépticos, la familia y factores personales del adolescente, de su edad de inicio y de su ambiente personal.

La identidad y las habilidades sociales que la persona logre desarrollar durante la adolescencia permanecerán en la adultez. Por este motivo, es importante que el adolescente con epilepsia sea atendido a nivel interdisciplinario, al verse implicadas varias especialidades en la intervención de esta enfermedad crónica.