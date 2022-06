“Es una suerte que desde la USC consiga investigar en Harvard”

¿De dónde te viene la vocación de ser médico?

Es curioso, porque cuando me hacen esa pregunta no sé responder. No es por herencia. En mi familia se ha estudiado filología, derecho, recursos humanos, pero de ciencia, solo un bisabuelo lejano que no llegué a conocer. Él era veterinario. Del mundo sanitario y científico no tengo antecedentes. Yo siempre tuve claro que me quería dedicar a la investigación, eso lo primero, después supe que quería estudiar medicina. Ayudar a gente que necesita una solución a sus dolencias; y eso solo se puede conseguir buscando más allá, abriendo caminos a través de la ciencia. Hay otras opciones, biomedicina, biología y otros campos relacionadas con el laboratorio. Lo que tuve claro y me apasiona es explorar lo inexplorado.

Qué se siente al ser un estudiante tan prometedor, ¿mucha presión?

No. Si me preguntaras esto hace dos años te diría que un poco de presión, pero hoy lo llevo bien. Tengo claro que la ciencia va a ser una parte importante de mi vida, aunque no me obsesiono con ella. Cuando llegue a los 50 años podré decirme “he conseguido muchas cosas en el plano profesional”, pero la vida no es solo estudiar, hay otras experiencias por delante. También es importante dedicar tiempo al ocio, a estar con la gente que te quiere, con familia y amigos. Pienso que eso también te ayuda a sentirse bien consigo mismo. Es lo que me gusta, es lo que me hace feliz.

¿A día de hoy sabes compatibilizar las dos cosas?

Me parece esencial hacerlo. Yo no quiero llegar a esos casos que existen de “soy un científico genial”. No se trata de eso. Aspiro a que mi trabajo sea una parte importante, que llene mi vida. No se trata de que un miércoles a las 11.30 de la mañana esté deseando que llegue el fin de semana, o esperar a las vacaciones para ser feliz. Mi deseo es apasionarme con mi vocación.

De hecho, hace poco estuvo en Santiago el último premio Nobel de Química, David MacMillan, y al final, durante una ronda de preguntas, le dije ¿Qué consejo me da para seguir el camino de la investigación? Me llamó mucho la atención porque en lugar de decirme: “Trabaja en equipo, busca un buen grupo de investigación, aspira a una buena universidad”, me respondió: “Disfruta de tus amigos”.

Que un Nobel me diga: “Disfruta de tus amigos, ten ocio, y ya está”, da que pensar. Él lo decía porque contó que “tengo muchos estudiantes que se obsesionan con esto, que el 100% de su tiempo lo dedican a la ciencia, y no. La salud mental también es importante, y eso es lo que te va a hacer feliz”.

Al final, en la vida lo que queremos todos es ser felices. Yo tengo claro que profesionalmente con lo que disfruto es integrado en la ciencia y voy a luchar por este objetivo, pero teniendo en cuenta todo lo demás.

Has sido elegido entre 500 candidatos para integrarte en un grupo de investigación en el Harvard Stem Cell Institute durante este verano ¿Cómo valoras ser uno de los afortunados?

Lo valoro muy positivamente, me hace mucha ilusión. Es una muy buena oportunidad y tanto en el plano más académico como en el personal, seguro que me ayudará a crecer. El verano pasado ya estuve en Estados Unidos gracias a una beca de la Fundación Barrié y la Universidad Estatal de Lousiana. Algo que me hace feliz es poder estar integrado en el campo que más me atrae, trabajando en un proyecto sobre neuroinflamación y en el equipo de Amar Sahay. Si uno quiere saber de neurogénesis o neuroplasticidad, es un lujo trabajar a su lado. Me hace especial ilusión formar parte de su grupo en el Massachusetts General Hospital, en Boston. Además, tras recibir la noticia de que me habían seleccionado mantuve una reunión con el decano de la Facultad de Medicina y también pude hablar con el conselleiro de Educación y el secretario xeral de Universidades. Estoy a la espera de una respuesta por parte del rector de la USC, que cuenta con un vicerrectorado de Estudiantes y Proyección Internacional.

¿Qué vas a investigar específicamente?

Mis intereses científicos con el tiempo fueron cambiando. En primer lugar, lo que más me gustaba era la genética y con 17 años tuve la suerte de aparecer por la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, en la que me recibió Ángel Carracedo. Me acuerdo muy bien de ese día. Tuve la oportunidad de hacer mi trabajo final de Bachillerato internacional con él. Sigue siendo mi mentor, ha sido una figura muy importante para avivar ese interés por la investigación que yo tengo. Con el tiempo fui cambiando de opinión hasta el punto de que ahora el área que más me gusta es la neuroinmunología. Hace unos años existía el dogma de que el sistema inmune está presente en muchos lugares de nuestro cuerpo, pero hay otros a los que no llega. Ahora se sabe que en el cerebro el sistema inmune no entra, hay barreras que no permiten entrar. Queda mucho por hacer...

Estamos viendo que hay interacciones entre los sistemas nervioso e inmune, que muchas veces dan lugar a una neuroinflamación. En concreto, mi proyecto en el Hospital General de Massachusetts se va a basar en esto último. En una parte concreta del cerebro, que se llama hipocampo...

¿Con quién te gustaría investigar o trabajar?

Vivo bastante el día a día porque pensar en qué vas a estar haciendo en veinte años te causa ansiedad. Pero la verdad es que estoy muy contento por haber conseguido esta beca. En el futuro me gustaría estar sobre todo centrado en la enfermedad de Párkinson. Es el área que más me gusta.

¿Por algún motivo especial?

Esta dolencia y las enfermedades neurodegenerativas son una pandemia silenciosa que a medida que pasa el tiempo se acrecientan y de las que difícilmente nos vamos a poder escapar. Tú, un amigo, abuelos, tíos o alguien cercano van a sufrir uno de estos males, y en especial el párkinson es de los más frecuentes. Además, mi historia familiar también me lleva a estar muy motivado para querer luchar contra esa enfermedad.

¿Sueño por cumplir?

Ya lo tengo cumplido con lo que acaba de ocurrir. Soy un joven de 20 años que se sienta delante del ordenador busca en Google y se produce el milagro. Tengo la oportunidad y el privilegio de hacer algo al alcance de muy pocos. Es una suerte que desde el sistema educativo público gallego se puede acceder a la Universidad de Harvard. Mi caso sirve de modelo para otros. Da gusto pensar que desde la Universidad de Santiago puedes llegar a Harvard y eso es lo más importante. Ser mañana mejor que hoy, ese diría que es mi sueño.

¿Persona a la que admiras?

La primera, mi madre. Porque ha luchado mucho, si no fuera por ella quizás ahora no estaría hablando contigo. En los momentos difíciles sacó la fuerza de donde había que sacarla. Y en el ámbito científico admiro mucho a Ángel Carracedo.

¿Principal rasgo de tu carácter?

Apasionado.

¿Tu ideal de felicidad?

Conseguir estar rodeado de gente que te quiera, que te valore, con la que puedas compartir tus logros, porque los logros son menos si no tienes con quien compartirlos.

¿Qué don natural desearía poseer?

Lograr establecer relaciones entre conceptos con facilidad, porque eso es muy importante para dedicarte a la investigación.

¿Cómo te gustaría morir?

Sin sufrir, sin dolor. Dormirme y no despertar.

¿Tiene un lema de vida?

Sí. “Piensa diferente”.

¿Crees que ser distinto es bueno?

Depende. Es bueno porque te permite ver conceptos y establecer relaciones que si no pensaras de esa manera no lo conseguirías, pero es malo porque te vas a encontrar muchos obstáculos a la hora de intentar convencer a gente que no piensa diferente durante tu vida. Y esto último a cualquier investigador que le preguntes que sea innovador, que le guste salirse de la norma, significa tener que luchar contra aquellos que están bien establecidos en el dogma presente.

¿Tú te has sentido distinto a lo largo de tu vida?

Sí, todos somos algo diferentes. No todos somos iguales, lo contrario sería un aburrimiento. Puede ser que lo que tengo claro a mi edad no sea lo habitual. Creo que no es un problema diferenciarte de los demás, al contrario.