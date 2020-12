Esa manía de hacer listas con lo vivido en el año

Pues nada, que el 2020 ya estaría. Y aunque todavía quedan unas horas para darle puerta oficialmente, yo he decidido que ya está bien de aguantarlo y que lo voy a finiquitar como se merece nada más acabe esta página. Mira que ha sido raro, petardo, perezoso y triste, y aunque todavía queda mucha pelea por delante por todo lo que ha traído, reconozco que me reconforta un poco pensar que se hayan puesto las primeras vacunas antes de que se vaya, como si en la batalla que libramos le hubiésemos podido dar una buena estocada antes de que desaparezca.

Librarse del 2020 es como hacerlo de un ex; que ya solo mandándolo a freír churros se siente esa especie de alivio, aún sabiendo que durante un tiempo va a estar inevitablemente presente en tu vida y te va a dar más de un mal día. Y que nadie sienta ahora compasión tratando de minimizar sus malos ratos, porque era imposible haberle dado mejor recibimiento que el que tuvo, con tantas expectativas e ilusiones.

Parecía que iba a ser el inolvidable año de las grandes oportunidades, los grandes viajes, los grandes planes, los grandes proyectos, los grandes todo. Y a buena fe que grande y memorable sí que fue, es verdad, pero en el sentido más inesperado y menos deseado del término.

En cualquier caso, yo quiero pensar que estamos en el principio del fin. Necesito creerlo. Creer que vamos a recuperar nuestra vida de abrazos, de comidas y cenas chillonas, de festivales abarrotados, de aplausos atronadores en los teatros. De ver, escuchar y sentir a las personas que admiramos y/o queremos. De ir a presentaciones de libros, a fiestas con amigos, al calor de los bares susurrando al oído sin mascarilla. Yo, al menos, necesito todo eso para el 2021. Y visto lo visto estos días, estoy por mandarle un mail a los Reyes Magos pidiéndoselo.

PORQUE AUNQUE NO SOY MUCHO DE HACER LISTAS, reconozco que mi whis list de esta temporada está cargadita de deseos. Y es que yo tengo más tendencia a los listados del futuro y a los objetivos, que a los repasos y recapitulaciones del pasado que muchos se empeñan en hacer cada año antes de pasar la hoja del calendario. Confieso que me alucina ver tanto resumen suelto en las redes sociales. Libros que he leído, sitios que he visitado, música que más he escuchado, restaurantes donde he comido y cosas varias que he hecho en cualquier contexto.

Siempre me ha parecido que era como si tuviésemos la necesidad de reafirmar para nosotros mismos (a veces con razón y otras sin ella) que no habíamos desperdiciado los últimos doce meses de nuestra vida; como si con cada lista estuviésemos tratando de salvar de alguna forma ese trozo de vida a base de enumerar lo que hemos hecho y lo que nos ha pasado. Yo he leído mucho más de lo que pensaba, viajado muchísimo menos de lo que quería y esperaba, y cocinado más que en los últimos tres años juntos. Apenas he salido, he sociabilizado lo justo y tengo más que amortizado Netflix.

Aunque tampoco creo que mereciese la pena hacer listas de nada con esto, yo siempre sé sin necesidad de enumerarlos cuáles han sido los libros que me han emocionado y recomendaría, y cuáles son las canciones que más me han acompañado. También cuáles han sido los momentos de felicidad que han merecido la pena, porque se quedan grabados, y desde luego, las ausencias de los que se han ido produciéndome dolor, porque cada una de ellas ya ha pasado a formar parte de mi vida.

Así que nada de listas, excepto la de los deseos, que para mí es la única que merece la pena. Y en eso sí que sí, la que tengo para el 2021 es más larga que un día sin Nocilla.

EN ESTE AFÁN RECOPILATORIO TAMBIÉN TIENE ALGO QUE DECIR GOOGLE TRENDS, que acaba de dar a conocer su top de búsquedas del 2020 y que para mí es como una especie de estudio sociológico express. En las tendencias generales, como no podía ser de otra forma, está el coronavirus, seguido por las elecciones de Estados Unidos (no sabía yo que nos interesaran tanto), classroom, la liga y Kobe Bryant.

En la de consultas sobre el cómo...? se imponen las que buscan aprender a hacer mascarillas de tela, cocinar pan casero, saber cómo se contagia el coronavirus, hacer desinfectante de manos, y de nuevo, cómo van las elecciones de Estados Unidos (lo dicho, interesó más de lo que yo pensaba). En cuanto a la pregunta del cuándo, atención, porque nos interesó más cuándo era el Black Friday y se abrían las peluquerías, que cuándose se cobraba el ERTE, acababa el estado de alarma e incluso el confinamiento en España.

En recetas, las más buscadas han sido las del pan casero, masa madre, churros, levadura fresca y donuts caseros, y se han llevado la palma Donald Trump, Joe Bidem, Kim Jong Un, Fernando Simón y Boris Johnson. En cuanto a cine, tv y series, las más buscadas han sido La isla de las tentaciones, Supervivientes, La casa fuerte y Mask Singer. Así que llegados a este punto, no sé si reír o llorar con la radiografía social que se puede hacer con estos datos.

CASI MEJOR ME QUEDO CON EL EPISODIO DEDICADO AL 2020 POR ANA GAYOSO en su podcast En vaso de cristal, en el que hace un resumen del año la mar de poético y creo que certeramente equilibrado, para sacarle parte de su amargura. Así que lo dicho. Adiós (por fin) 2020. Apago el ordenador para tomarme un chupito de sambuca a la salud del 2021, año según Pantone ultimate gray e illuminating (o sea, gris y amarillo), y aún sin saber qué me trae, reconozco que ya me está tardando.