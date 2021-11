Escolas Católicas lembra os raparigos de Ferrol e recoñece o labor dos equipos de dinamización

CULTURA. Malia as restricións pola covid, ao de 70 persoas reuníronse onte no Consello da Cultura Galega para celebraren a súa décimo sétima Xornada de Normalización Lgtca., que conta co apoio da SXPL e que foi inaugurada pola presidenta do Consello, Rosario Álvarez; polo secretario xeral de Política Lgtca., Valentín García e por Juana Otero, secretaria autonómica de Escolas Católicas. Otero reiterou a necesidade de continuar a traballar nos centros educativos para que a lingua galega ocupe o lugar que lle corresponde e valorou, especialmente, o labor dos equipos de dinamización cando se cumpren 30 anos da súa creación. No acto pairou o feito da perda do uso do galego na escola entre os máis novos e, sobre todo, “no ámbito das extraescolares e do lecer”, comentou García que, ademais, lembroua necesidade de incrementar a presenza do galego nas TIC. Pola súa parte, a presidenta do Consello chamou á reflexión indicando que “algo estamos a facer mal cando temos os datos que temos”. Convidou a pensar noutras estratexias e destacou que aínda hai tempo para poñerlle remedio e reverter a situación. O inspector eductivo Elisardo López Varela fixo un repaso polos 30 anos da creación dos EDLG e adiantou que os equipos se verán reforzados no novo currículo. Deseguido, Dévora Álvarez Moldes, docente e directora do proxecto As letras de Florencio, realizou unha ampla e rigorosa aproximación á vida e obra do persoeiro ao que se lle dedican este ano as Letras Galegas. E Patricia Rosasanta e Chelo Quintana, do colexio Carmelitas de Ourense, explicáronlles como os nenos de Primaria elaboraron un pequeno libro ao redor de Darío, o fillo de Xela Arias. Trátase dunha das últimas iniciativas deste ano de Xela. Pola súa parte, Pepi Domínguez, compartiu algunhas das iniciativs feitasr ao redor de Florencio para impulsar a súa candidatura como persoeiro das Letras. redacción