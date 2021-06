Escolma dos Carrabouxos para máis gargalladas

Teofilo Edicións. Os Carrabouxos de Xosé Lois póñense ao dispor de todos os lectores como nunca antes, sen orde cronolóxica nin temática. Desta vez, preséntase unha escolma de viñetas a esgalla seleccionada por Teófilo Edicións, de aí o descritivo título do libro: Carrabouxos Escollidos. Trátase dunha publicación que non atende aos criterios que foran empregados naquelas que o autor tivera participado anteriormente coa intención de que o púbico goce dunha experiencia nova na que o único que debe facer é deixarse levar polas gargalladas. Como de costume, haberá chamativos debuxos de Xosé Lois que virán esparexidos ao longo das follas de Carrabouxos Escollidos. Este libriño é unha pequena xoia que cede todo o protagonismo ao inxenio do seu personaxe principal. Unha lectura amena que, sen lugar a dúbida, faranos pasar un bo intre rememorando viñetas históricas e axudándonos a descubrir moitas outras. REDACCIÓN