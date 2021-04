Nas aulas do mestrado universitario en edición, explicaba eu que o libro, como obxecto, naceu perfecto e usaba, para demostración do aserto, un símil da mecánica: a roda. O principio físico e estrutural da roda dun carro mesopotámico do cuarto milenio antes de Cristo é idéntico ao das rodas do bólido de Fernando Alonso: un elemento circular que xira arredor dun eixo. De xeito tal, a Biblia das 42 liñas, que Maese Gensfleisch imprentou en Maguncia no ecuador da décimo quinta centuria, é, na súa cerna física e estrutural, idéntica a un libro editado onte. Mudan os accidentia mais non a essentia. É esta razón esencial a que, ao meu xuízo, determinadas invencións humanas, como a roda ou o libro, están chamadas a perdurar indefinidamente pois nada que se poida ofrecer como alternativa terá as súas insubstituíbles propiedades. Que pode Vde. almacenar nun Kindle, cos seus máxicos papel e tinta electrónicas, 10000 ebooks? Canto tempo estima que lle levará lelos? Ou é que os vai ler de tres en tres? Lembro que, con motivo, do necesario acomodo dunha peza da miña vivenda para aloxar a biblioteca do avó (sobre 3.000 libracos vellos), o carpinteiro que traballaba fixando os andeis, con ese chisco de exquisita retranca do país, ollando para aquel mar de caixas cheas de libros, espetoume: E ló usté, leunos todos? De veras que o doce veleno da pregunta fíxome rir abondo.

O proceso imparable de dixitalización dos nosos modos de vida, relación e costumes, aínda acelerados pola incomunicación persoal imposta no planeta dende hai máis dun ano, poden semellar unha solución de continuidade cos paradigmas do mundo predixital. Pero nihil novum sub sole, nunca hai nada novo baixo o sol e todo é produto, como quixen demostrar co rollo ese da roda e o libro, dunha evolución, malia algunhas veces máis rupturista e explosiva, sempre ordenada. Umberto Eco observou que nin a o nacemento da Internet e a revolución dixital contemporánea teñen punto de comparación co que, no seu momento, supuxo o nacemento do libro impreso, invento que, entre outras cousas, quintuplicou a velocidade de expansión, non dun virus, senón dunha idea (que pode ser infinitamente máis agresiva que un virus): a reforma de Lutero.

Cando, o outro día, o meu fillo maior me dixo: por certo, pa, merquei un libro, lembrei un chiste de editores. É un que chama á porta, ábrenlle e preséntase: Ola, boas, son vendedor de libros, ao que o potencial cliente lle resposta: Non, grazas, xa teño un.

Que un nativo dixital merque un libro é toda unha novidade, anque, a dicir verdade, nunca se leu nin escribiu tanto. Pero se os millennials botan o día lendo e escribindo! Guasaps, certo, na tipografía dixital Roboto, propia de Android. Escribir (digo escribir a man, que anacronismo!) será, en moi pouco, un exercicio para a nostalxia, como facer as contas mentalmente habendo calculadoras. Váisenos atrofiar o cerebro!