Esta noite, ‘A voltas coa música’ con Jorge González

Santiago. Tras a boa acollida que tivo A voltas coa música na súa estrea o pasado luns, a troula e a diversión do concurso musical regresa esta noite á Galega para facer xogar a toda a familia, con cinco novos concursantes e cun novo artista de apoio. O cómico coruñés Luís Piedrahita volverá poñerse á fronte deste gameshow co seu característico humor e axilidade mental.

O artista convidado desta edición será Jorge González, dado a coñecer tras o seu paso polo programa Operación Triunfo, quen axudará os xogadores en todo momento e deleitará o público interpretando o seu éxito Por besarte.

Respecto aos concursantes, hoxe subirán ao disco do estudio: Javi, de Lugo; Patri, de Meis; Pepe, de Redondela; Belén, de Vigo, e Juan, de Vimianzo, que competirán entre eles para levar os cartos en xogo e, se poden, dobralos na proba do Chimpún Final.

Os xogadores deberán amosar os seus coñecementos musicais mentres dan voltas sobre si mesmos nun disco que non para de xirar. Terán que enfrontarse a cinco probas, Cancións con pista, Tenche que soar, Segue a letra, Retrouso e Gueropa!, para chegar á gran final.

Só pasarán dous deles, que se enfrontarán entre si en Chegou a melodía, co obxectivo de facerse cos cartos acumulados durante as probas. O gañador levará como premio, ademais, o seu vinilo. Pero a festa non remata aquí, xa que quen gañe o concurso poderá decidir xogar ao Chimpún Final, onde terá que acertar para dobrar os cartos acumulados ou quedar na metade se erra a última pregunta musical.

‘VIVIR AQUÍ’. Por outro lado, o espazo Vivir Aquí achégase a unha das fronteiras entre Galicia e Portugal, con moita relación entre os seus habitantes, para coñecer de primeira man como lles están afectando as limitacións, diferentes ás veces, dos dous países por mor da pandemia do coronavirus. Neste senso, hoxe percorreranse lugares como Castro leboreiro, Lobios, Xurés, e en Portugal, Gerês e Lindoso, coñecendo as súas xentes, e os que máis adoitan facer vida a un e outro lado da fronteira: como clientes da hostalería, panadeiros, etcétera.

‘A REVISTA’. O magazine A Revista falará da situación da hostalería e da nova vía de servizo a domicilio e comida para levar, que está levando a cabo o sector da restauración para facer fronte ás medidas restritivas pola covid-19, con Carlos Ayaso, xerente do grupo Baiuca, e con Pilar Fernández, copropietaria do pub Atlántico de Santiago. Desde Ferrol, conversarase en directo con Joaquín Chica e Eva Freire, do comedor universitario de Esteiro.

A xornalista Esther Estévez tamén acudirá hoxe ao espazo da Galega para falar sobre o novo programa Cachadas, que presenta no serán dos domingos.

E coma cada luns, a presentadora Loly Gómez desenvolverá unha mesa de sucesos, na compaña do avogado penalista Alejandro Vega e da xornalista do ABC Patricia Abet, para analizar algunhas das novas máis salientables dos últimos días.

A xornalista Carla Reyes será a colaboradora que estará hoxe no estudio para analizar cada un dos temas expostos.