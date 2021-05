“Este libro é imprescindible para todos os amantes do Camiño de Santiago”

Traxectoria de Xesús Palmou. Na actualidade é o presidente da Academia Xacobea. É doutor en Dereito e avogado. Experto en Políticas Públicas e de Gobierno, pola Universidade de Alcalá.

Académico de Número da Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación. Académico honorario da Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Comisario honorario da Policía Nacional. Exdiputado do Parlamento de Galicia, exconselleiro da Xunta e exconselleiro Maior do Consello de Contas de Galicia.

Que é a Academia Xacobea? A Academia Xacobea é unha institución de dereito público, non gobernamental e sen ánimo de lucro, creada ao amparo do Decreto 392/2003, do 23 de outubro, que regula a creación e réxime xurídico das academias no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. A súa creación ten amparo nunha iniciativa privada, plasmada en acta de data 8 de xuño de 2017, na que foron aprobados os seus estatutos. Con posterioridade, por Acordo da Xunta de Galicia de data 23 de novembro de 2017, publicado no DOGA do 12 de decembro do mesmo ano, ao amparo do disposto no citado Decreto, recibe o visto e plácet institucional, sendo adscrita á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Cales son as súas funcións e fins? A Academia Xacobea ten, en primeiro lugar, as funcións que o artigo 7 do Decreto regulador atribúe ás academias. A súa finalidade fundacional principal é a promoción e desenvolvemento da investigación, estudo e divulgación do Camiño de Santiago e do fenómeno Xacobeo en todas as súas vertentes, así como a promoción e difusión dos valores universais que lle son propios. Para o cumprimento dos seus fins, levou a cabo xa importantes actividades, impartindo conferencias en diversos foros de ámbito nacional e internacional.