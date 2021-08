Esther Estévez volve esta noite á TVG co ‘Grandes cachadas, canta conmigo’

Santiago. Esther Estévez volve esta noite á Galega co Grandes cachadas. Canta conmigo (TVG), un programa dedicado a todas esas actuacións caracterizadas pola xuntanza de voces e estilos, os duetos. Ás veces non resultan como se agarda, pero a maioría das veces ese atrevemento no escenario é todo un acerto. E se hai un lugar que se presta ás novas relacións musicais é o Luar, onde se viron xuntanzas artísticas que ninguén imaxinaba. O propio Gayoso fixo numerosos duetos xunto a compañeiros de televisión e ao carón dalgunhas das estrelas internacionais que pasaron polo programa. Outras que se atreven a todo son as Cantareiras de Ardebullo. Hai quen as lembra polo seu humor, pero non se pode esquecer que Mucha e Nucha son cantareiras, así que compartiron escenario con todo tipo de artistas. Noutro programa, o Land Rober, tamén Roberto Vilar se animou a facer duetos cun resultado moi divertido.

O programa Canta conmigo amosará algúns dos grandes duetos da historia da Galega e algúns dos máis curiosos, protagonizados por artistas, como Ana Kiro, Juan Pardo, Pili Pampín, Lucía Pérez, Cristina Pato ou Xosé Manuel Budiño. Tamén con artistas de fóra que actuaron aquí en numerosas ocasións como Lolita e Peret.

Veranse duetos familiares, dun artista xunto ao seu ídolo e algúns de cantantes que aproveitan para practicar o seu galego. Desas parellas artísticas poden saír xuntanzas inesperadas e temas moi coñecidos que poucas veces se escoitaran dese xeito.

Por outra banda tamén hoxe na grella da TVG; Cos pés na terra fará un percorrido ben variado no que vai destacar a profesora Lorena, que fai un fermoso traballo de guía para os máis pícaros e que non descansa ensinando os segredos da natureza. Toda unha clase ao aire libre.

Por outro lado, Nicolás, asesor de produtores novos, dispón de información de primeira man para todos aqueles que lle queiran dar un bocado a outro xeito de vivir. Por iso, ‘Cos pés na terra’ vai falar das oportunidades de forxar un futuro co que proporcionan as árbores galegas.

E, por último, os espectadores coñecerán un animal ben peculiar chamado galo celta. Así, o programa compartirá unha xornada de traballo co seu criador David, un rapaz incansable, case tanto como a estrela dos seus currais, este galo que se encarga el só de manter a especie coa axuda de 50 pitas.

Tamén este domingo, A Revista Fin de Semana recibirá no estudio a Jose Luis Picos, veciño do Ribeiro que deixou o seu traballo como prospector para manter vivo o labor de zahorí, unha arte en perigo de extinción. O magazine adentrarase no Festival de Cans da man dunha das súas organizadoras, facendo un previo deste evento, que reúne curtametraxes de produción galega. Coa música como protagonista, o festival toma por completo a aldea, transformándoa nun punto de cita de público e profesionais do sector. redacción