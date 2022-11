Estos son todos los documentos que necesitas para un crucero vuelta al mundo

No todo el mundo tiene la posibilidad de realizar un crucero de vuelta al mundo, pero si eres una de las personas afortunadas, entonces es importante que tengas en cuenta qué documentos debes llevar para poder disfrutar al máximo del viaje y que no tengas ningún problema. Los expertos explican cuál es la documentación que no puede faltar nunca.

Viajar por el mundo es hoy en día una posibilidad mucho más accesible en comparación con los viajes del pasado. La seguridad, la reducción de las limitaciones y las restricciones, así como la evolución de los medios de transporte, dan la posibilidad de acceder a prácticamente cualquier parte sin problemas. En el mundo de los cruceros estos itinerarios se han convertido en una realidad y suelen ser de lo más variados, con una duración media de 120 días, aproximadamente. Aunque también pueden encontrarse excepciones como el crucero más largo del mundo, que tendrá una duración de 274 noches a bordo del Serenade of the Seas (Royal Caribbean) y que está programado para 2023. Los itinerarios de cruceros de vuelta al mundo alternan entre una gran variedad de países, estos son programados tanto por las navieras tradicionales, como MSC Cruceros y Costa Cruceros, así como por las navieras de cruceros de lujo, como Princess Cruises.

Desde el portal especializado en la reserva de cruceros SoloCruceros comentan que hay que tener en cuenta varios detalles importantes. Esta agencia, considerada como el portal número uno en la reserva de cruceros en España, dispone de varios itinerarios de cruceros de vuelta al mundo programados para los próximos años, tal como puede observarse en su página web: https://www.solocruceros.com/cruceros-vuelta-al-mundo . Los expertos indican que lo más importante, antes que nada, es contar con los billetes de embarque. Así mismo recomiendan llevar consigo la confirmación de la reserva para certificar que todo está en orden (aunque aclaran que este documento es informativo y no sirve para embarcar). Es aconsejable, además, contar con los comprobantes de pagos realizados para el viaje, independientemente de que hayan sido realizados por internet, con tarjeta o por transferencia en el banco. Finalmente, declaran, es imprescindible disponer del pasaporte en vigor. Concretamente, este debe tener una vigencia mínima de 6 meses contados a partir del momento en el que finalice el crucero. Los niños y los bebés, por otro lado, también deben disponer de su propio pasaporte, matizan.

En cuanto a los visados y los documentos sanitarios se refiere, aclaran que depende del itinerario que se visite, así como de las condiciones del seguro de salud en cuestión. Explican que no es lo mismo que un pasajero español viaje por Europa a que lo haga en otro continente, a ello se suma así mismo la obligatoriedad de llevar el pasaporte Covid en algunos países.

¿Necesito visados para hacer un crucero de vuelta al mundo?

La respuesta es depende, indican los especialistas en la gestión de cruceros. Esto tiene que ver con las exigencias de cada país, así como la nacionalidad del huésped. Se deben tener en cuenta las restricciones de libre desplazamiento ya que no afectan a todos por igual, subrayan. Así pues, un ciudadano de la Unión Europea no necesita visado para viajar por los países miembros de la unión, igual que un ciudadano norteamericano no requiere de visas para viajar al Caribe Oriental y Occidental, Alaska o al Mediterráneo Occidental. Los pasaportes dan acceso a varios países, sin necesidad de contar con el visado. En el caso del pasaporte español este da la oportunidad de visitar 186 países de los 193 estados soberanos reconocidos en el mundo. Por supuesto, declaran, el tiempo para permanecer en el país en cuestión de manera legal depende de las condiciones de cada estado. Algunos de los países que piden visado o autorizaciones electrónicas a los españoles son: Australia, Birmania, Camboya, Canadá, China, Cuba, Estados Unidos, India, Laos y Rusia. España cuenta con restricciones para viajar en un total de 40 países, aunque en la mayoría de los casos el trámite puede realizarse online y suele ser un procedimiento sencillo, declaran los expertos.

Para gestionar los visados existen varias posibilidades. Lo más recomendable es hacerlo directamente, declaran, de esta forma se evitarán gastos extra. En muchos de los casos el proceso consiste en rellenar un formulario y entregar fotografías —a excepción de los países que cuentan con autorizaciones electrónicas, como la visa ESTA de Estados Unidos, que puede tramitarse online—. A veces el proceso suele tardar en resolverse, por lo que aconsejan hacerlo con antelación, para no tener problemas. Otra forma de hacerlo es contratando un servicio profesional o averiguando si la naviera o agencia de cruceros ofrece un servicio similar.

Pasaporte Covid y otros documentos sanitarias

Desde el pasado mes de octubre en España ya no existen restricciones para los viajeros extracomunitarios y los no Schengen relacionadas con el Covid. Actualmente ya no resulta obligatorio que los pasajeros que accedan por vía aérea o marítima tengan que ser sometidos a control, una medida que se suma a la de principios de junio donde se puso fin al requisito de presentar el pasaporte Covid a los viajeros que proceden de la propia UE y del Tratado Schengen. Desde la agencia explican que existen muchos países que ya no solicitan el pasaporte Covid, por ello se recomienda informarse de cuál es la situación en cada uno de ellos. Aunque advierten que lo ideal es disponer del pasaporte para poder viajar sin problemas. En cuanto a la asistencia sanitaria durante el viaje, esta queda cubierta con el seguro obligatorio que deben contratar los huéspedes antes de viajar (en el caso de la Unión Europea bastará con solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea para poder ser atendido en cualquier lugar, sin necesidad del seguro). Desde la agencia recuerdan que es fundamental estar en posesión de la confirmación del seguro en el momento de partir. Indican, así mismo, que junto a ella se envían las cláusulas del seguro de viaje y los teléfonos de asistencia. Por otro lado recuerdan que el barco cuenta con un centro médico donde pueden atenderse las necesidades de salud de las personas que viajan a bordo.