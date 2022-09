Estrea do especial de ‘48 horas para o si’ na TVG

Que dirías se a túa parella che pide matrimonio por sorpresa nun programa de televisión e tes que casar nese mesmo momento porque hai unha voda xa preparada onde só agardan por ti? Esta é a premisa do programa ‘48 horas para o si’, un dos grandes éxitos da TVG na temporada pasada, que proximamente volverá con novas entregas.

Mentres tanto, a Televisión de Galicia convida esta noite os seus espectadores a poñerse do outro lado. Despois de dous días organizando un casamento en segredo, que pasaría se a resposta á petición de man fose non? Haberá algunha negativa nos novos programas de ‘48 horas para o si’? Quedará alguén plantado coa cerimonia preparada? Haberá quen pense: “canto mellor sería dicir que non”?

Coa axuda da presentadora do programa, Iolanda Muíños; unha das redactoras, Rocío Barrio, e a directora, Silvia Carnero, o especial ‘48 horas para o non’ irá amosando os momentos de emoción que viviron as parellas. Nervios ata o último minuto, como os de Sara e Santi, moi populares pola resposta que Sara lle pensaba dar a Santi en caso de que el dixese que non á petición de matrimonio: “Carretera!”.

Unha parella de afeccionados á música heavy, un militar que tamén traballa de stripper e non cre no matrimonio, un noivo disposto a converterse no mesmo Freddie Mercury para sorprender a súa parella e unha noiva que acode á primeira cita acompañada da nai veranse na obriga de enfrontarse á pregunta máis importante das súas vidas. Emocións ata o último momento na procura dun si que sele o seu amor pero, polo camiño, 48 horas frenéticas de nervios e dúbidas. Sorprenderá esta vez algún noivo ou noiva á fuga? Alguén será capaz de converter o programa en ‘48 horas para o non’?

‘FESTIGALIANDO’ O Grove acolle o Náutico de San Vicente, un lugar especial que se converte na casa de grandes artistas como Leiva, Coque Malla, Love of Lesbian, Miguel Ríos, Iván Ferreiro ou Xoel López. Este templo dos melómanos conta cunha programación secreta que muda a partir de setembro anunciando os artistas.

No programa ‘Festigaliando’, os espectadores gozarán esta noite do espectáculo de Xoel López e da banda Burning. O espazo da TVG tamén fará fincapé na repercusión que os concertos do Náutico de San Vicente teñen na contorna.

‘A REVISTA’ A veciñanza de Santiago está preocupada estes días pola apertura do curso universitario, moito máis temperán que outros anos e que chegou con colas para mercar entradas a discotecas e cos primeiros incidentes pola movida, que xa se estende a todos os días da semana. O programa ‘A Revista’ falará hoxe desta problemática con Eugenio Rodríguez, Emilio Bouzas e José Luis Quintá, veciños dunha das rúas do Ensanche compostelán máis castigadas polos ruídos e molestias derivados da movida nocturna.

O espazo da TVG contará tamén coa presenza do voceiro da OCU, Enrique García, para falar da análise realizada por esta asociación dos mellores modelos de coches eléctricos do mercado, nun momento en que a venda deste tipo de automóbiles se está a multiplicar polos altos prezos dos carburantes e tamén polas axudas do Plan Moves III. Ademais, comentará as accións xudiciais que emprenderon contra Allergan polos danos ocasionados polas súas próteses mamarias.