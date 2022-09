Estrea do especial ‘Se teño que elixir, elixo o teu vestido’ na TVG

A historia de amor de Chus e Roberto, os protagonistas desta semana do programa ‘Casamos!’, comezou hai case seis anos. Esta parella de Vigo coñeceuse a través dunha aplicación para ligar e a súa primeira cita non comezou moi ben, pois el chegou case media hora tarde.

Un malentendido entre a parella fixo que a relación cambalease, pero, aclarado todo, Chus e Roberto centráronse en seren felices un ao lado do outro. Agora chegou o momento de que se dean o si quero nunha cerimonia civil onde non faltarán as sorpresas, pois a voda terá temática viquinga.

SE TEÑO QUE ELIXIR, ELIXO O TEU VESTIDO Escoller o traxe da voda non é unha decisión nada fácil e se non que llo pregunten os protagonistas de ‘Casamos!’. Para elixir o mellor vestido que se viu nunca neste programa, a Televisión de Galicia xuntará esta noite, no programa especial ‘Se teño que elixir, elixo o teu vestido’, tres presentadores dignos da mellor cerimonia: Xosé Ramón Gayoso, Loly Gómez e Eduardo Herrero.

A Gayoso aválano todos os desfiles de traxes de noiva, felicitacións de aniversario e múltiples peticións de matrimonio que ten presenciado no ‘Luar’. E, por se fose pouco, ata fixo de noivo na recreación da voda celta da mesmísima Karina. Pola súa parte, Loly Gómez tanto pode laretar dunha voda como meterse no medio dunha cerimonia e, ademais, nos seus anos de reporteira, os espectadores ata a viron vestida de noiva. E a vertente musical de Eduardo Herrero pode transformarse na mellor banda sonora o día do casamento.

Neste programa, conducido por Amanda Fernández, os espectadores van ver moitos vestidos inesquecibles. Casar de branco segue a ser a opción máis escollida, pero hai quen arrisca con cores menos habituais e innova nos complementos e no calzado. Veranse dende noivas con deportivas a noivos con zapatos de pedrería, estilos moi diferentes e gustos diversos á hora de escoller un dos traxes máis importantes.

Os presentadores da Galega que participan neste programa irán contando algunha anécdota das súas propias cerimonias de voda e comentarán os curiosos looks que amosan os noivos e noivas de ‘Casamos!’. Haberá consenso na escolla do mellor vestido ou terán gustos moi diferentes á hora de elixir o mellor traxe de voda?

A REVISTA O espazo ‘A Revista’ recibirá este martes a visita da escritora pontevedresa Susana Fortes, que presentará o seu novo libro, a novela negra ‘Las huellas del hereje’, un adictivo thriller que insta o lector a viaxar no tempo. O achado do corpo sen vida dunha moza no interior da catedral de Santiago cae como un golpe na cidade. Ao mesmo tempo, desaparece da Biblioteca da Universidade un manuscrito de Prisciliano, o gran herexe galego. O subcomisario Lois Castro, vello coñecedor do oficio, enfrontarase a ambos os dous casos coa inesperada colaboración de dous xornalistas de raza.

‘A Revista’ tamén falará co inmunólogo José Gómez Rial sobre a administración da cuarta dose da vacina contra a covid-19. Galicia recibirá case 77.000 doses da vacina bivalente do coronavirus, que protexe contra a variante orixinal de Wuhan e tamén contra ómicron, para arrancar o día 26 o proceso cos usuarios de residencias e, posteriormente coa poboación xeral, comezando cos maiores de 80 anos e despois coa franxa de 80 a 60. Redacción