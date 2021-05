Estreno oficial del nuevo logo dedicado al Año Santo

Bianual. La presencia en Fitur sirvió también para el estreno oficial del nuevo logo elaborado por Turismo de Santiago para promocionar la doble convocatoria del Año Santo. Según explicó el concejal de Turismo, Sindo Guinarte, “o logo ten por obxectivo promocionar este evento excepcional que supón unha gran oportunidade para a cidade. Está pensado para reforzar o posicionamento de Compostela como centro e esencia do evento”. Por su parte, Sánchez Bugallo se mostró convencido de que “o 2022 colmará as expectativas que tiñamos para 2021”y que la propia celebración de Fitur indica que “comezamos a ver luz despois do túnel”. ecg