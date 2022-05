Eva Alonso, elixida como nova directora da feira Culturgal

Eva Alonso (Santiago de Compostela, 1982) é a persoa seleccionada como nova directora da Culturgal. A directiva da Feira, con representantes da Asociación Galega de Editoras, AGEM, Agapi, Escena Galega e Eganet, seleccionou o proxecto da produtora Eva Alonso como o máis acaído para a etapa de renovación do modelo feiral. Cunha extensa experiencia na produción tanto en artes escénicas como no audiovisual desde hai dúas décadas, a nova directora de Culturgal é, ademais, socia da empresa cultural Chiripa e responsable de varios documentais. Coa incorporación da nova dirección, a edición 2022 da feira ponse en movemento para desenvolver durante o verán as diferentes liñas de traballo. A cita anual da cultura galega celebrará a súa 15ª edición en 2022, do 25 ao 27 de novembro en Pontevedra.