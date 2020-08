Eva B., la triunfito gallega, estrena su sencillo ‘América’

Eva B, la tercera finalista del programa Operación Triunfo 2020, estrena América, su último sencillo, con el que pretende transmitir “el buen rollo” propio de una canción lanzada en pleno verano y cuyo vídeo superó en tan solo unos días, el millón de reproducciones en YouTube.

“No me esperaba para nada la buena acogida que ha tenido el single, así que la verdad es que estoy muy contenta”, señaló la artista en una entrevista con Efe, en la que define su segunda canción, que surgió por una propuesta de Warner Music, como “pop electrónico con sonidos raros”.

La joven gallega de 19 años asegura haberse sentido muy cómoda en todo el proceso de creación y producción de la canción: “Fue súper divertido. La compuse junto a un equipo (Pele Loriano, Dan Hammond y MercaderLab) con el que tuve un feeling brutal desde el primer momento. Fue sencillo, nos compenetramos muy bien”, afirmó.

Eva B sorprendió a sus seguidores con un single cantado entero en inglés Dumb (lo presentó en directo en la gala final del programa en junio), del que recibió halagos de todo tipo, pero que a su vez sorprendió por no tener una letra en español. “Por ser española no tengo por qué cantar siempre en mi idioma, me gusta experimentar”, resaltó.

“En verdad me gustan los dos idiomas, aunque es verdad que me siento más cómoda cantando en inglés. Pero eso no significa que me sienta incómoda cantando en español”, confesó.

Entre ese Dumb y este América se nota su evolución musical. “Siempre vas a notar un progreso entre una canción y otra porque para eso se trabaja. Con América lo noté más porque he podido estar presente en el proceso de producción, he hecho y decidido cómo tenía que ser el videoclip. Ha sido distinto”, añadió.

En cuanto a su paso por el programa, la cantante agradece “la madurez y el crecimiento personal y la seguridad en el escenario” que ganó a lo largo del concurso, y que le aportó “un plus de seguridad tanto como artista y como persona”.

Aunque lo que más destacó es la experiencia y a las personas con las que lo ha compartido. “Siempre voy a recordar a mis amigos y profesores”, incidió.

Comentó que no tiene un estilo claro y que quiere “tocar varios palos” para ver por dónde quiere tirar finalmente. Pero, ahora lo que sí tiene claro es trabajar bien duro para poder ir sacando canciones y poder conformar el disco.