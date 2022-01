Éxito no Gaiás da exposición ‘Galicia futura’, itinerante

A Cidade da Cultura de Galicia despide o vindeiro domingo a exposición Galicia futura. Todo o que imos ser, que chega á súa derradeira semana no Museo Centro Gaiás superando as 35.000 visitas e cunha media diaria de arredor de 250. Ademais, un milleiro de escolares de Primaria, Secundaria, Bacharelato e FP participaron no programa didáctico dunha mostra que supuxo a volta presencial das visitas educativas presenciais tras a pandemia, pese a que tamén se contou con oferta de visitas a través de videoconferencia para os centros que o solicitasen.

A mostra impulsada pola Xunta de Galicia, que aínda pode visitarse de balde todos os días desta semana con horario de 10:00 hotas a 20:00 h.no primeiro andar do Museo, convida a un suxestivo percorrido que dialoga entre arte, ciencia, tecnoloxía e creatividade. A mostra tamén se achegará a outras cidades galegas ao longo de 2022, grazas a un programa de itinerancias (que se dará a coñecer proximamente) e que se enmarca no obxectivo estratéxico do Gaiás de converterse nunha factoría de contidos para outros centros culturais de Galicia, descentralizando a súa actividade.

Con Galicia futura a Consellería de Cultura, Educación e Universidade pecha a triloxía de grandes exposicións organizadas con motivo do Xacobeo, que comezou con Galicia, un relato no mundo e continuou con Galicia, de Nós a nós. A mostra quere transcender os límites físicos do propio museo e impulsar procesos artísticos propios. Así, exhibe unha vintena de pezas creadas especificamente para este proxecto por destacados nomes da plástica, as letras, o audiovisual, a ciencia, a escena, o deseño ou a música galega. Obras da dramaturga Marta Pazos, o cineasta Oliver Laxe, os artistas Rubén Ramos Balsa e Vítor Mejuto, o fotógrafo Damián Ucieda ou a poeta Estíbaliz Espinosa, entre outros moitos, contribúen á visión coral que tenta ofrecer a exposición.

A mostra está comisariada por Miguel Ángel Cajigal e Deborah García Bello, coñecidos nas plataformas dixitais como @elbarroquista e @deborahciencia, dous galegos que nos últimos anos se situaron entre os divulgadores emerxentes do eido artístico e científico. Ademais, coa exposición como pano de fondo e conducido por Deborah García Bello, o encontro #Culturalike3 congregou tamén no Gaiás a seis recoñecidos divulgadores para falar de novos modelos de comunicación da cultura e a ciencia con nomes como a escritora Espido Freire, a historiadora Sara Rubayo, a bióloga e neurocientífica Tamara Pazos ou o químico e investigador Juan Manuel Bermúdez.

Partindo da pregunta Como imaxinas ti a Galicia futura?, a exposición toma o pulso do presente para propoñer un percorrido por fitos e ideas que poden ser innovadoras.