Éxitosa entrega dos premios ‘Celanova, Casa dos Poetas’

Un ano máis Celanova lembrou ós seus ilustres escritores. Os actos programados para este domingo comezaron cunha recepción na Praza Maior do premiado, unha representación da comunidade da Residencia de Terceira Idade“San Carlos de Celanova (Sonia Opazo en representación das traballadoras e Aurora Esperanza en representación dos residentes), e os convidados entre os que estiveron o Presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices ; o Secretario Xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, o vicepresidente da Deputación Provincial de Ourense, Rosendo Fernández; o Subdelegado do Goberno en Ourensa, , Emilio González; a Vicerreitorra da Universidade de Vigo, Belén Rubio; membros da Fundación Curros Enríquez, concelleiros de Celanova e outros persoeiros vinculados do eido da cultura.

Tras unha recepción na Praza Maior con intervencións da Asociación Cultural Banda de Gaitas de Celanova, os asistentes dirixíronse ata o busto de Celso Emilio Ferreiro, obra de Acisclo Manzano, para realizar unha ofrenda floral e unha lembranza do poeta con motivo do seu 42 cabodano. Tras unha benvida do alcalde de Celanova e a lectura do poema Irmaus de Celso Emilio polo escultor Xosé Cid (premiado co Celanova, Casa dos Poetas en 2020) tivo lugar a colocación dun centro froral e interpretouse o Himno Antergo pola Asociación Cultural Banda de Gaitas de Celanova.

Os asistentes trasladáronse logo ó claustro barroco onde arredor das 12.00 horas para a entrega do galardón. O condutor do acto foi Felipe Ferreiro, patrón da Fundación Curros Enríquez, que deu paso á apertura do acto por parte Antonio Puga Rodríguez, presidente desa entidade, e á lectura da concesión do premio por parte do Secretario desta Fundación, Antonio Piñeiro. Como ven sendo habitual entregouse a unha representación das traballadoras e dos residentes da Residencia San Carlos unha medalla de prata, coa imaxe da fachada da casa e as letras C (Celanova, Casa, Celso, Curros e Castor, de Castor Elices) da autoría de Acisclo Manzano e un gravado realizado por Baldo Ramos que recolle un extracto da acta do premio, e despois de asinar no libro de honra da Fundación, realizouse unha emotiva proxección dun audiovisual con fotos de Brais Lorenzo feitas durante este tempo na residencia. Tras as palabras de agradecemento a cargo de Sonia Opazo Pungín, en representación da Residencia, interviron o Vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, do Secretario Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e do Presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, que foi quen pechou o acto, que estivo amenizado con actuacións de Vanesa Muela.