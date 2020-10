Expondrán o mapa toponímico dos lugares que Colón levou a América

Pontevedra. A Cartoteca Domingo Fontán da Deputación vai poñer a disposición do público de maneira inminente a carta náutica cos 45 topónimos da Ría de Pontevedra cos que Cristóbal Colón nomeou os lugares aos que chegou en América.

Isto será así grazas a que a Asociación Cristóbal Colón Galego formalizou onte a cesión do documento á departamento provincial, adscrito ao Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico.

O mapa toponímico foi realizado en 2013 pola Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra (Ministerio de Fomento), máis coa recepción por parte da Cartoteca provincial será a primeira vez que un centro oficial teña o mapa para consulta e exhibición ou incluso para reproducción.

“Era unha pena que ata o de agora tiveramos que acudir a copias sinxelas e económicas para quen as solicitaba. Desta forma a carta náutica xa vai ter unha consulta formal e profesional, con certa trazabilidade para saber quen a consulta e incluso introducir melloras ou ter opinión sobre os diferentes topónimos”, subliñou Eduardo Esteban, presidente da Asociación Cristóbal Colón Galego.

Segundo destacou Esduardo Esteban , “a xente que se atopa con este documento abre os ollos á posibilidade de que Cristóbal Colón puidera ser galego xa que é unha pegada dactilar da xeografía galega, neste caso da ría de Pontevedra, que imos ver reflexada en todo o Novo Mundo ao longo dos viaxes que foi facendo Colón”.

No mapa inclúense corenta e cinco topónimos “colonianos” dos case 250 que agora se coñecen na costa galega. De feito, según deixan caer o presidente, o documento poderíase repetir en máis rías e zonas “e atopariamos a mesma coincidencia coa zona das Antillas”.

Sinalou que normalmente as ubicacións adoitan ter unha semellanza do sitio galego co do Novo Mundo e entre os exemplos deste paralelismo que ofrece propón como un dos máis claros o do río Xallas, que desemboca en fervenza, sabendo que “Colón chámalle tamén río Xallas a outro que alá desemboca en fervenza. Non só coincide o nome senón tamén a forma. Cousas que lle lembran á navegación aquí ímolas atopar alá reflexadas”, insistiu.

Dende que no 2013 se presentara o mapa toponímico xa se introduciron nel moitas matizacións, xa que algúns nomes toponímicos teñen unha variante en galego na Galiza e no Novo Mundo a día de hoxe están presentes en español, habendo tamén cambios de femininos e masculinos. “Hai que pensar que os topónimos chegan a nós a través dos libros de navegación, que moitos deles foron traducidos e non son os orixinais que escribiu Colón, senón Bartolomé de las Casas ou o propio fillo”, apuntou o presidente do colectivo.

No acto oficial da doazón para que o mapa quede na Cartoteca Domingo Fontán, da Deputación de Pontevedra, estiveron presentes a xefa do servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, Ana Vicente, xunto con persoal da propia Cartoteca e, por parte da asociación, Eduardo Esteban, presidente; Javier Pazo Olmedo, secretario; e Manuel García Rodiño, tesoureiro. ECG