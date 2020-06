Exposición sobre o Camiño nas sete cidades galegas

Co obxectivo de afondar no vínculo entre a cultura e o Camiño, o conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, e o presidente da Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba), Manuel Quintana Martelo, asinaron onte un convenio de colaboración.

Deste xeito, ambas institucións traballarán xuntas na creación de dous proxectos que levarán o legado xacobeo polas sete cidades galegas a partir do próximo mes de xullo. Os proxectos tamén chegarán ás vilas de Melide, Vilagarcía de Arousa e Tui, afondando na idea do Goberno galego de descentralizar a celebración do Ano Santo, facendo partícipe da mesma a toda a cidadanía galega.

Durante o acto de sinatura, o titular de Cultura salientou que o acordo pon de manifesto a vontade da Administración autonómica para colaborar na reactivación e desenvolvemento dunha programación cultural de calidade.

“O Xacobeo debe funcionar como un elemento de dimensión internacional que nos permita avanzar nunha recuperación transversal da nosa cultura e doutros sectores económicos fundamentais como o turismo”, precisou .

Neste sentido, engadiu, agora é “máis importante que nunca” afianzar o vínculo entre a cultura e o Ano Santo, buscando a colaboración con entidades como a Real Academia Galega de Belas Artes.

Ao amparo deste protocolo impulsaranse dous proxectos que reflicten a importancia do legado xacobeo para a sociedade galega e que permitirán consolidar a imaxe de Galicia coa súa cultura.

Trátase dun ciclo de conferencias e debates relacionados co patrimonio e a cultura da nosa terra e dunha mostra itinerante que incluirá obras dunha ducia de artistas que farán a súa propia interpretación do Camiño.

Ambos proxectos afondan no obxectivo da Xunta de descentralizar a celebración do vindeiro Xacobeo.

Así, Rodríguez destacou que neste escenario de incerteza é importante que o Xacobeo 2021 sexa “máis descentralizado que nunca para que se faga sentir en toda Galicia”.

Recoñeceu que é un momento duro para to sector cultural, pero se mostrou confiado de que “traballando xuntos e sumando forzas conseguiremos pasar por isto e iniciar os primeiros pasos cara a recuperación”. Destacou que a cultura é un ámbito fundamental para a economía galega, xa que supón case o 3 % do PIB e xera preto de 35.000 postos de traballo.