Éxito do foro da APG feito en Compostela

A valedora do Pobo, María Dolores Fernández, alertou onte da necesidade de estar vixiantes para que as medidas derivadas da pandemia “non incrementen a vulnerabilidade das mulleres traballadoras e sexan un caldo de cultivo para a desigualdade e a violencia de xénero”.

Fixo esta advertencia avalada por datos estatísticos que puxo de relevo durante a súa intervención na capital gallega no Congreso Medios de Comunicación en Tempos de COVID-19: Influencia da Pandemia na Igualdade e na Violencia de Xénero organizado pola Asociación de Periodistas de Galicia, APG, coa colaboración da Secretaría Xeral da Igualdade. Entre os datos, a valedora rebelou que case o 70% dos contaxios do COVID no ámbito sociosanitario son mulleres, e alertou “do efecto perverso de situacións nas que as mulleres están confinadas nunhas paredes de cristal que a reducen ao seu papel como coidadora”.

Pola súa banda, a presidenta do Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero, Ángeles Carmona, puxo en valor a contribución decisiva dos medios “que teñen que facer moi ben a súa labor para que as vítimas confíen en que van estar protexidas”.

O Congreso, feito nas instalacións do hotel Puerta del Camino, en Santiago, rematou coa intervención da secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, que enumerou as medidas adoptadas pola Administración galega para facer fronte ás consecuencias da COVID na perspectiva de xénero, e a lectura das conclusións, sendo clausurado pola conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana.