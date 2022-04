Falece o escritor, académico da RAG e investigador literario Arcadio López-Casanova

Acaba de falecer aos 80 anos de idade Arcadio López-Casanova, membro da Real Academia galega (RAG), que no seu sitio web descríbeo como “unha das voces destacadas da renovación da poesía do último terzo do século XX e investigador literario autor de traballos imprescindibles sobre estilística que abranguen moitos escritores esenciais da historia das letras galegas”. Naceu en Lugo en 1942, era académico de honra e foi catedrático de instituto de Lingua e Literatura españolas na Comunidade Valenciá. A súa obra literaria inclúe libros como Mesteres (1976), segundo a RAG “obra fundamental na renovación da poesía do seu tempo na que mantén a cerna do seu universo poético: a vivencia e a representación do desposuimento e do exilio nadas cando, por circunstancias profesionais, deixou Galicia para se instalar á beira do Mediterráneo, onde nunca deixou de cultivar a lingua galega como poeta e como investigador do feito literario”.

Arcadio López-Casanova licenciouse en Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago de Compostela e publicou traballos en xornais como La Noche ou La Voz de Galicia. Traballou como docente no Colexio Fingoi de Lugo, dirixido daquela por Ricardo Carballo Calero, e publicou, en 1967, Palabra de honor, “que o converteu nun dos referentes da poesía galega da súa xeración”, indica a RAG, que o cataloga ademais como un recoñecido ensaísta no ámbito dos estudos literarios. “O académico Xesús Alonso Montero, encargado de dar resposta ao seu discurso de ingreso na RAG, refírese á súa obra como a máis importante e orixinal da historia das letras galegas no que atinxe á estilística. Nela profundou na análise da poesía de autores como Curros Enríquez, Eduardo Pondal, María Mariño, Roberto Blanco Torres, Eduardo Blanco Amor, Luís Amado Carballo, Luís Seone, Celso Emilio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro, Luís Pimentel ou a autora fundacional das letras galegas contemporáneas, á que dedicou o seu ensaio de entrada na Academia, A modernidade poética de Rosalía: unha interpretación (2013)”. Entre as súas obras destaca tamén o seu Diccionario metodolóxico de análise literaria. I. Textos líricos galegos da Idade Media ós nosos días (2001), achega clave aos estudos das creación poética galega.