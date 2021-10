Falece o escultor, poeta e pintor autodidacta lucense Paco Pestana

Este luns morreu, aos 72 anos de idade, Paco Pestana, destacado escultor, poeta e pintor autodidacta que bebeu das fontes do surrealismo e que tivo como un dos grandes referentes a André Breton. O seu norte, a liberdade. As súas visións, a Galicia rural diante da realidade globalizada, que mostra a través de obras que traballa con moito detalle, ou os sentimentos humanos agochados que provocan desacougo, ou mesmo a irreverencia. Nacido en 1949 en Castroverde, na provincia de Lugo, foi un exemplo de artista que toca con acerto moitos paus, que igual fai de capataz agrícola como se alista na lexión estranxeira; que participou en notables exposicións persoais e colectivas en España e diversos países do mundo e que é considerado por moitos como un dos máis recoñecidos en Galicia. Difícil de catalogar e de encadrar en movementos ou tendencias, foi descrito así pola escritora Lupe Gómez: “Non segue a lóxica normal dos sucesos senón que investiga na danza do delirio, no sensentido da vida. Coas súas mans de caracol fai obras artísticas que están fóra de todas as normas, lonxe de todos os códigos. Sentimos unha liberdade animal mirando os seus debuxos, as súas esculturas.” O vídeo que acompaña esta información ofrece unha entrevista a Paco Pestana realizada por Fátima Otero, que na presentación afirmaba: “perturba lo cotidiano, genera encuentros sorprendentes próximos al milagro, a las apariciones, a todo tipo de premoniciones. La obra del poeta y escultor Paco Pestana es de todo menos convencional”.