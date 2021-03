Falece o historiador Xóse Ramón Barreiro Fernández

O historiador Xosé Ramón Barreiro Fernández, expresidente da Real Academia Galega, nado en Ribeira en 1936, faleceu a pasada madrugada na Coruña. Xosé Ramón Barreiro Fernández era catedrático de Historia Contemporánea da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago e un prestixioso especialista na vida política e social do século XIX e na historia cultural e institucional do país.

Segundo deixou dito, entendía a investigación histórica como un “servizo intelectual socialmente útil”, e como historiador asumiu a súa “responsabilidade intelectual como un compromiso coa ciencia, que axuda a interpretar o pasado do meu país”.

O presidente da RAG, Víctor F. Freixanes, manifestou en nome da institución o fondo pesar pola perda do profesor Barreiro. “Foi un compañeiro activo e comprometido coa institución, á que dedicou moito esforzo e moito tempo. Botarémolo moito de menos”, expresou.

Xosé R. Barreiro asumiu como presidente, entre decembro de 2001 e decembro de 2009, “unha etapa moi importante de renovación e modernización da Academia, que se iniciara no período como presidente de Francisco Fernández del Riego, con quen foi tesoureiro”.

Víctor F. Freixanes salientou tamén o seu papel como historiador dentro e fóra da RAG. “Foi un membro destacado da xeración de historiadores que anovaron o estudo desta ciencia en Galicia a partir de década dos 80. Prestou especial atención a capítulos importantes da historia contemporánea de Galicia e da súa cultura, e á preservación da memoria da Academia, con achegas tan relevantes como a biografía do primeiro presidente da RAG, Manuel Murguía”. A vinculación de Xosé Ramón Barreiro Fernández coa Real Academia Galega remóntase ao ano 1971, cando foi nomeado membro correspondente da institución. O 14 de febreiro de 1997 converteuse en académico de número, a proposta de Antonio Fraguas, Xosé Filgueira Valverde e Antonio Meijide Pardo, coa lectura do discurso O liberalismo coruñés: a segunda xeración (1823-1846). Tras ser tesoureiro da institución entre 1997 e 2001, durante a presidencia de Francisco Fernández del Riego, asumiu a presidencia entre 2001 e 2010, período no que se iniciaron os procesos de dixitalización de fondos e informatización dos recursos da Academia.

Como especialista na figura de Manuel Murguía, foi ademais coeditor do seu epistolario, as máis de 1.600 cartas conservadas no arquivo da Real Academia Galega. O historiador exerceu tamén dende a Academia un papel destacado na divulgación da figura de Emilia Pardo Bazán como director do grupo de investigación La Tribuna da Casa- Museo Emilia Pardo Bazán, autora sobre a que escribiu diversos artigos.