Fallece Charlie Watts, batería de los Rolling Stones, a los 80 años

Madrid. Charlie Watts, emblemático batería de The Rolling Stones, ha fallecido este martes a los 80 años de edad, según ha confirmado el publicista del músico del legendario grupo de rock and roll en un comunicado.

“Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. Falleció tranquilamente en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia”, según la nota, recogida por la BBC.

El grupo lamenta la pérdida de un “amado esposo, padre y abuelo” y “uno de los más grandes bateristas de su generación, y solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil”.

La noticia llega semanas después de que se anunció que Watts se perdería las fechas de la gira estadounidense de la banda para recuperarse de un procedimiento médico no especificado. Watts fue tratado previamente por cáncer de garganta en 2004. Era miembro de los Stones desde enero de 1963, al unirse a Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones en su incipiente grupo.

Watts dejó su huella como baterista de los Rolling Stones en una extensa discografía de más de medio siglo de duración, en la que también tuvo oportunidad de lucir su habilidades como diseñador gráfico y protagonizar alguna portada del grupo, además de grabar por su cuenta algunos álbumes en los que declaró su amor por el jazz.

Varios discos permiten repasar algunos momentos estelares de la larga carrera de Charlie Watts, con The Rolling Stones, caso de Between the bottons (1967), álbum con clásicos del grupo como Let’s Spend the Night Together y Ruby Tuesday. En la contraportada del disco aparecen unas viñetas diseñadas por Watts.. En la portada de Get yer ya-ya’s out (1970), el normalmente serio y comedido baterista de los Stones protagoniza en solitario la portada saltando con sendas guitarras en sus manos, en mitad de un camino en el que le acompaña un asno que carga con sus tambores. En 1980, sale Some girls, un álbum donde la banda decide apuntarse a la música disco con Miss You, donde Watts marcar el paso a sus compañeros como si llevaran toda la vida en una discoteca.

Y dentro de unas semanas verá la luz una nueva versión de Tattoo You, el disco que se abre con Start Me Up. La reedición del que muchos consideran la última gran obra de los Stones, publicada originalmente en 1981.

El exBeatle Paul McCartney ha dicho desde su cuenta en Twitter que Watts fue una “roca” para los Rolling Stones y un “baterista fantástico”. Y añadió: “ Fue un tío estupendo. Sabía que estaba enfermo, pero no sabía que lo estuviera tanto. Mucho amor a su familia”.CARLOS Gosch (eFE)