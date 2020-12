Falso caviar e raviolis, algunhas das propostas dos alumnos en Galiciencia

Santiago. A segunda xornada de Galiciencia, a maior feira científica da comunidade autónoma, que xa vai pola súa decimoquinta edición, e que se prolongará ata hoxe, tivo lugar onte cunha ampla gama de propostas por parte dos estudantes participantes.

Dirixida a alumnos que neste momento están cursando estudos de Primaria, Secundaria, Formación Profesional e Bacharelato, nesta ocasión a feira estase a desenvolver de xeito online debido ás actuais circunstancias sanitarias derivadas da pandemia do coronavirus, o que permitiu abrila a estudantes procedentes de toda España.

Neste sentido, cabe destacar que as actividades da mesma poden seguirse en directo a través do Youtube de Tecnópole e da web www.galiciencia.online.

Promovida polo Parque Tecnolóxico de Galicia -Tecnópole-, Galiciencia conta co apoio por parte da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a través da acción da Axencia Galega de Innovación (Gain).

Esta edición do certame, que preséntase baixo o lema A innovación do futuro, está a amosar aos máis novos cara a onde camiña a innovación no momento actual.

Neste sentido, cabe destacar que ao longo da mañá de onte desenvolvéronse varios talleres para alumnos de Primaria e Secundaria.

Os de Primaria participaron na proposta titulada Iluminando o mundo, unha serie de experiencias vencelladas coa electricidade, levadas a cabo grazas ao material tecnolóxico que recibiron nos seus centros educativos.

Así, os participantes puideron realizar circuítos eléctricos con elementos tan sinxelos como poden ser a plastilina, as pilas ou leds.

Os estudantes afondaron no mundo da electricidade e coñeceron todo o que nos aporta na vida cotiá.

Cociñando o futuro. Para os alumnos de Secundaria organizáronse talleres centrados no ámbito da gastronomía, destinados a ver a relación que existe entre a cociña e a ciencia, en particular coa rama da química.

Fixeron algunha receita con moléculas e ata emularon ao coñecido cociñeiro catalán Ferrán Adrià.

Elaboraron un falso caviar e ata un postre que o chef inventou no seu restaurante El Bulli baseado na ciencia.

Tamén cociñaron raviolis, para o que usaron agar-agar, un produto típicamente de laboratorio.

Os participantes puideron realizar todos estes experimentos e receitas de cociña grazas aos diferentes kits con materiais que recibiron de xeito gratuíto nos seus respectivos institutos.

Galiciencia continúa hoxe con novos talleres destinados aos alumnos de Primaria e Secundaria.

Nos vindeiros días daranse a coñecer os gañadores dos proxectos máis innovadores presentados nesta edición, que ao longo do último mes foron chegando á organización de Galiciencia para a súa avaliación.

Equipos de Secundaria, Bacharelato e FP competirán polo premio final do certame.

O Parque Tecnolóxico de Galicia -Tecnópole- promove desde o ano 2006 Galiciencia, coa que busca achegar a ciencia aos máis novos. redacción