Fechas que remueven conciencias y nos instan a mejorar

Hace más de cincuenta años que el senador estadounidense Gaylord Nelson se percató de la necesidad de crear una conciencia común a los problemas ambientales, instaurando una fecha para sensibilizar sobre los conflictos generados por la superpoblación, la contaminación o la conservación de la biodiversidad. Desde entonces, tal día como hoy se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, proclamado como tal en 2009 por Naciones Unidas y convertido en una jornada repleta de actividades y proclamas para honrar y reivindicar el cuidado del planeta azul.

Personalmente, ojalá el Día de la Tierra fuesen los siete de la semana, para que de verdad pusiésemos en práctica a diario pequeños gestos con los que conservar y proteger el lugar en el que vivimos y no lo hiciésemos solo una vez al año. Igual que ojalá todos los días fuesen el de la paz, el de la felicidad, el de la poesía, el del teatro, el de la visibilidad transgénero, el de la mujer... o cualquiera de los que ponen el foco de atención en cualquier enfermedad, reclamando más investigación y más empatía con quienes las sufren.

Porque lo importante no es volcarnos con una causa haciendo mil cosas un día señalado en el calendario para olvidarnos al siguiente, sino intentar que estas jornadas conmemorativas sean un revulsivo para cambiar de verdad nuestra actitud. Así que ojalá desde hoy respetemos más el medioambiente, y ojalá que desde mañana, Día Internacional del Libro, leamos mucho más.

POR DAR FACILIDADES QUE NO SEA, AL MENOS EN EL CASO DEL DÍA DEL LIBRO, una de mis fechas preferidas de toda la vida a pesar de no poder vivir en Barcelona un Sant Jordi como Dios manda, con regalo de rosa y obra literaria, que a mí siempre me ha parecido una combinación perfecta.

En esta ocasión con Amazon ofreciendo ejemplares firmados digitalmente por más de 100 autores nacionales e internacionales, entre ellos el pontevedrés Manel Loureiro con su obra más reciente, La Puerta; Dolores Redondo, Javier Castillo, Elísabet Benavent, Julia Navarro, Arturo Pérez-Reverte, Albert Espinosa, Jordi Sierra i Fabra, Daniel Silva, Ángela Cremonte, Eva García Sáenz de Urturi, Lolanda Batallé, Claudia Osborne, Rosa Díez o Juan del Val, con su último éxito Delparaíso, e incluso escritores auto editados con Kindle Direct Publishing (KDP), como Marcos Chicot, Fernando Gamboa, Isabel Acuña o Luis Carlos Castañeda González, ganador del Premio Literario Amazon Storyteller del pasado año.

.Además de las firmas, los libros escogidos por estos autores también incluyen dedicatorias personalizadas escritas a mano y una rosa digital diseñada en exclusiva por las ilustradoras Las Rayadas, que recibirán los lectores de Kindle de todo el mundo. Por otra parte, los usuarios que ya tengan de alguna de estas obras en digital, podrán actualizarlas de forma gratuita para obtener la versión firmada.

Un aliciente estupendo para adquirir libros y celebrar esta efeméride, que por segundo año consecutivo y a la vista de la evolución de la pandemia, mucho me temo que su conmemoración se verá más reflejada en el mundo virtual que en el presencial.

Eso sí, para mi alegría, esta temporada están ya volviendo las presentaciones en vivo, las del tú a tú, las de los encuentros con los escritores que firman libros en papel y hablan de sus obras, aunque sea con aforos reducidos, mascarillas y litros de hidrogel. Como la que ya está en agenda para el día 6 en Cronopios Compostela, con Arantza Portabales y Luis Pardo, y que ojalá sea, de corazón, la primera de muchas.