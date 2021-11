Feijóo: “El Correo, que sobreviviu guerras e pandemias, merece seguir vivindo nas próximas décadas”

David Barro López, editor de DARDO y director de DARDO magazine. Comisario, crítico de arte, docente y escritor. Fue director de la Fundación Luís Seoane, asesor de la Fundación Barrié y responsable de su colección. Ha ejercido como crítico de "El Cultural" de El Mundo y de la revista Lápiz. También ha sido director de la revista portuguesa [W]art y de Arte y Parte. Comisario de exposiciones, ha realizado más de 50 muestras individuales de altísimo nivel y más de 50 colectivas, en salas como la Fundación Botín. Está en la cúspide de su prestigio como activista cultural polifacético.

David Barro recoñece que a súa traxectoria vai ligada ao universo da arte e do deseño, a sustentabilidade, a economía creativa, a edición, a innovación cultural ou a docencia.

"En verdade, dedícome a reivindicar un lugar para arte e o deseño no mundo; un papel activo, que non está soamente no mundo das exposicións. Porque a arte aporta sensibilidade e cuestionamento; axuda a encarar a complexidade do que nos rodea. E mentres o deseño traballa con problemas complexos aportando solucións, a arte problematiza sobre esas solucións… pero ambos unicamente poden cambiar o mundo cando se aliñan coa ciencia, a tecnoloxía ou o mundo da empresa. Debemos entender a creatividade como un elemento transformador e activar o seu diálogo con outras disciplinas. Por iso alégrome de estar hoxe aquí con recoñecidas persoas doutros campos. Conta Cruz Novillo que “un deseñador é un arqueiro que lanza a frecha co propósito de acertar no centro da diana. Mentres, o artista, lanza a frecha e no lugar onde se cravou pinta a diana”. O artista acerta sempre. Porque a arte é unha viaxe de ida e o deseño é unha viaxe de volta. O deseño faise co que se sabe e a arte co que se descoñece. Un deseñador pon as cousas no seu sitio e un artista pon todo patas arriba. Eses procesos creativos son claves para repensar as nosas empresas, a innovación, a ciencia ou a sustentabilidade. Moitas das empresas máis competitivas e disruptivas do século XXI tiveron entre os seus fundadores un artista ou un deseñador. O éxito non foi casualidade; tampouco en Galicia, basta pensar no Laboratorio de Formas e Sargadelos, unha verdadeira empresa con propósito. E hai unha frase que di Seoane a Isaac que nos da a clave: “Nós queremos enriquecer ao mundo coa nosa diferenza”. Ese é o punto de partida do Programa de Deseño para a Innovación e Sustentabilidade da Axencia Galega de Innovación no que participo activamente dende a Fundación DIDAC, que é unha institución que fundei para que a historia continúe. Creo firmemente que con esas ferramentas, e dende Galicia, podemos responder á complexidade deste mundo, pero unicamente é posible desde a conversa multidisciplinar e sensible. Porque Galicia é rica en recursos, pero son limitados. Aínda que tamén existen recursos “ilimitados” como o coñecemento e a creatividade, que ás veces estamos perdendo ou obviando, porque falta conexión e falta adaptabilidade, que é a chave para funcionar neste século XXI.Dende a Fundación DIDAC queremos axudar a escribir a nosa propia historia e pedimos: Visitemos exposicións, coidemos a arte e o deseño!. Pero, sobre todo, aproveitemos a nosa singularidade, o noso talento creativo… cultivemos a nosa Diferenza."