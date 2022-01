Feijóo reivindica Galicia en Fitur como destino internacional de referencia

MADRID / SANTIAGO. EP. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha inaugurado este miércoles en Madrid el stand de la comunidad en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), reivindicando la autonomía como un destino lleno de "color y luz" frente a lo que, según ha dicho, una pandemia que ha intentado "hurtar" el colorido tiñiendo la vida de "grises y negros". Así lo ha proclamado el mandatario gallego durante su intervención, que ha servido como pistoletazo de salida para el expositor de Galicia en este FITUR 2022 que durará hasta el próximo domingo. "El diseño del stand es un alegato al optimismo, porque es el regreso a la luz y al color frente a una pandemia que quiso teñir de grises y negros", ha subrayado Feijóo. En este contexto, el presidente gallego también ha querido reivindicar el camino de Santiago en este doble año Xacobeo, tema sobre el que versa gran parte de la promoción turística de Galicia en Fitur de 2022.

Precisamente, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también ha querido visitar este stand gallego junto a Feijóo, donde ambos han coincidido en poner en valor la importancia del Xacobeo como una oportunidad turística. Asimismo, Feijóo ha vuelto a definir a Galicia como un destino "seguro" en lo que respecta a la pandemia del Covid-19, destacando que su región tiene "la menor mortalidad de coronavirus de España, tiene la menor ocupación hospitalaria del país y cuenta con el porcentaje de vacunación más alto".

"NO QUEREMOS QUE SEA UN PARQUE TEMÁTICO". Eso sí, el presidente gallego ha rechazado que el turismo se convierta en la región se convierta en un "parque temático" y ha apostado por convertirlo en un "camino interior" de calidad que, además, produzca millones de puestos de trabajo. En este punto, Feijóo ha puesto en valor las inversiones de la Xunta en el sector turístico y la adaptación de albergues y caminos como lugares seguros, así como el seguro Covid para los viajeros que se contagien.

"Estamos enfocados en el año 2022 como un destino internacional de referencia, nuestro llamamiento es global porque el Xacobeo es la fiesta universal de Europa occidental", ha proclamado el dirigente gallego para concluir su intervención.

CON AUTORIDADES NACIONALES. El presidente de la Xunta ha estado arropado por varias autoridades nacionales, sobre todo del Partido Popular, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, y la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, entre otros.

En este contexto, Almeida, que ha tomado la palabra, definiéndose como un habitual del camino de Santiago, ha defendido que "para no ir a Galicia hay que buscar una excusa" y ha puesto en valor que se haya conseguido alargar el año Xacobeo otro año más, en este 2022.

'7 días, 7 parques' para promocionar el turismo de naturaleza. La Xunta de Galicia ha presentado este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) una nueva iniciativa, '7 días, 7 parques', que busca promocionar “la inmensa riqueza del Parque Nacional de As Illas Atlánticas y de los seis parques naturales localizados en la Comunidad”. La conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, acompañada por la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y por la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, ha visitado este miércoles Fitur para presentar la nueva campaña.

La titular del departamento autonómico ha destacado que desde su Consellería “hay una fuerte y firme apuesta por fomentar el turismo de naturaleza, que en Galicia tiene un gran potencial a través de los seis parques naturales --Fragas do Eume; Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán; Monte Aloia; Serra da Enciña da Lastra; O Invernadeiro; Baixa Limia-Serra do Xurés_- y en el Parque Nacional marítimo-terrestre de As Illas Atlánticas.

Además, las 20 primeras personas que visiten antes del 30 de septiembre los seis parques naturales y el Parque Nacional ganarán un fin de semana para dos personas en uno de los establecimientos hosteleros de la Rede de Turismo de Galicia, localizados en el área de influencia de estos espacios. “En los siete parques nos encontramos con 58.000 hectáreas naturales y 62 rutas con un total de 413,7 kilómetros para recorrer a pie o en bicicleta”, ha señalado la conselleira, que ha reivindicado que “Galicia cuenta con un patrimonio natural de incalculable valor, que además de ser clave para el medio ambiente y la biodiversidad, es también un importante recurso de turismo sostenible, tal y como demostraron los más de cinco millones de personas que visitaron Galicia en 2019, siendo el paisaje una de sus principales motivaciones”.

CAMPAÑA CON PREMIO. Para poder optar al fin de semana, los interesados deben solicitar un 'pasaporte de los parques' en cualquiera de los centros de visitantes y de interpretación de los siete parques. A partir de ese momento, será el personal del parque el encargado de sellar la casilla correspondiente que acredite cada visita. Una vez completo, hay que escanearlo y enviarlo por correo electrónico, junto con los datos personales, para que la Consellería certifique el documento y se ponga en contacto con los premiados.

La Xunta ha recordado en un comunicado que se puede acceder a los parques en cualquier época del año y sin cita previa, salvo en el caso del Parque Natural do Invernadeiro --para el que se requiere permiso previo de acceso otorgado por la Xunta-- y del Parque Nacional. En este último caso, y aunque la temporada alta fijada en el Plan reitor de uso e xestión (PRUX) --período en el que está autorizado el transpore regular a las Cíes y a las Ons-- comienza el 15 de mayo y termina el 15 de septiembre, así como Semana Santa, señalan que durante el resto del año se pueden realizar visitas guiadas en grupos organizados y con embarcaciones particulares a los cuatro archipiélagos, también Sálvora y Cortegada.