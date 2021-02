¿Felices los tres, felices los cuatro...?

baches. Qué sufrimiento tan grande circular con un autómovil por Santiago, qué cantidad de baches, algunos enormes. Y no hay manera de que los tapen, y cuando lo hacen, apenas dura la reparación por la tremenda chapuza en el remiendo. No soy ingeniero, ni conservador de carreteras..., pero ¿tan difícil es cubrir un agujero y que al menos dure un par de meses y no tan solo dos días? Esperemos que estos agujeros no causen un grave accidente. Eso sí sería una tragedia.