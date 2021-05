‘Feria’: progreso, amor, familia

La familia ha muerto. Y nosotros la hemos matado. Ana Iris Simón (Campo de Criptana, 1991) ha conseguido superar las ideologías y ser aplaudida por izquierdas y derechas con su libro Feria, en el que ensalza el valor de la familia y la vida de pueblo. El libro es uno de los más vendidos en los últimos meses y se ha convertido en un fenómeno editorial. Simón, que es hija de comunista y nieta de feriantes, hace un ejercicio de recapitulación y comparación de sus años de niñez, la vida de sus abuelos y de sus padres; sobre su hermano, sus amigos y la adultez.

El libro es en su mayor parte una reflexión sobre aquello que consideramos progreso, o que hacemos en el nombre del progreso, pero que en el fondo son parches que ocupan nuestra existencia. Escribe contra la falsa utopía de la vida en la gran ciudad, el tener que compartir piso hasta los 30, la imposibilidad de ser madre joven e incluso contra el satisfayer. Una vida que, como ella misma señaló en alguna entrevista, nos hace ser pobres pero con Netflix y iPhone.

En las páginas de Feria se puede leer sobre el dolor del aborto, sobre querer a alguien al que acabas de conocer, acerca del feminismo mientras se defiende el discurso del hombre blandengue de El Fary; sobre El Quijote y también sobre Aramís Fuster.

Pero lo cierto es que, en el fondo, el libro es un texto de amor. Ana Iris no escribe sobre su familia, escribe para su familia. Le dice a su hermano lo mucho que le quiere, le da las gracias a su padre por sus enseñanzas, le explica a su madre por qué le llama Ana Mari y no mamá; se puede entrever una petición de perdón a sus abuelos por no haber aceptado siempre sus raíces, y también escribe a su futuro hijo para contarle su historia y la de los suyos.

Quizá el libro, y la crítica social que éste encierra, sea una excusa para mostrarle a sus seres queridos lo que siente y piensa de ellos. Y quizá sea eso lo que ha enganchado al público: esa excusa a veces necesaria para aceptar de donde venimos y que hace volver a poner en perspectiva la vida.

Ana Iris expresa un deseo de trascendencia en el que una generación que tiende al nihilismo se puede ver reflejada. Un darse cuenta y una aceptación de que es posible que ir a la universidad en una ciudad grande a compartir un piso poco luminoso no sea mejor que estudiar una FP y después poder pagar un adosado en Castilla-La Mancha. O que no necesariamente es más libre una persona que puede hacer muchos viajes lowcost y pluriemplearse que alguien que decide cuidar de los suyos en casa.

Asume que muchas veces nos vemos forzados a tomar decisiones que siguen alimentando el materialismo moderno, y pone de relieve la necesidad de conseguir una verdadera libertad interior.

Y de fondo la cuestión de la familia. No simplemente de la suya, sino la familia como una institución en la que crecemos en todos los sentidos, en la que nos equivocamos, en la que los mayores siempre acaban teniendo razón, en la que hay cosas que no se hablan, en la que se desea a los que llegan y se teme por los que se van. No una familia al estilo tradicional, de hecho la suya poco lo es, sino la familia como un ámbito de amor indispensable para el desarrollo personal y también social.

Por eso en el libro se critica todo aquello que nos aleja de formar una, desde las decisiones personales equivocadas hasta un sistema socioeconómico que en demasiadas ocasiones no ofrece las facilidades suficientes para hacerlo.