Ferrol en loita pola cultura

Ferrol, reivindicativa Ferrol. E agora tamén desde a cultura, que quere reavivarse ante o impacto da pandemia do coronavirus. Ata 500 persoas viven na comarca deste sector. E máis de 100 apoiaron este sábado un espectáculo reivindicativo, para denunciar a súa precariedade laboral nos últimos meses. Con música, poesía e danza, recordaron que a gran maioría levan sen ingresos desde febreiro ou marzo. E reclamaron o regreso dunha cultura segura, “xa que aquí non hai brotes”.

O colectivo seguía as recomendacións da plataforma Alterta Vermella, que loita a nivel internacional polos seus dereitos. E desde a praza de Armas, visibilizou que “hai xente sen cobrar, con contratos cancelados pola pandemia, impagos desde marzo”. Un dos artistas organizadores, Nelu Vermouth, indicou que “hai moitas formas de facer unha cultura segura e queremos dignificar o noso traballo, porque isto non é un hobbie senón que temos que comer”. Apostan por unha mesa de diálogo coas administracións, para abordar esta problemática. “E tamén nos deben pagar o que nos deben, ademáis de repoñer os espectáculos programados e finalmente suspendidos”, insiste Nelu Vermouth.

Os afectados recalcan ademáis que a cultura máis perxudicada é a independente, xa que dependía do ocio nocturno agora cancelado: “Ti ves que hai programación no teatro Jofre e no Torrente Ballester, pero descartáronse as posibilidades das salas privadas”. Á espera de solucións quedan coreógrafos, directores, actores, formadores e todo tipo de artistas.