Festa do Jazz Galego o domingo en Lugo con 150 artistas nunha ‘jam’

Santiago. Unha enorme celebración, iso vai ser a Festa do Jazz Galego coa participación de máis de 150 artistas galegos homenaxeando ao máis grandes deste estilo de todos os tempos no seu centenario, Charlie Parker (Bird).

Así conciben dende Escobi, a Asociación de Amigos do Jazz, a jam session que terá lugar este vindeiro domingo en Lugo, “e que serve ao tempo para reivindicar os 30 anos de historia do festival de jazz máis lonxevo de Galicia, e a calidade dos nosos intérpretes”, sinalan os seus promotores na nota de prensa.

O proxecto, que nace como unhas das maiores jam session da historia en España, tanto por número de intérpretes como por horas de desenvolvemento, conta co financiamento e apoio da Xunta de Galicia a través do Xacobeo21. Dende as 13 horas e até ben entrada a tarde (17:00) nas escalinatas do Pazo Episcopal de Lugo, máis de 150 artistas irán subindo a un escenario que contará con todas as medidas de seguridade e salubridade necesarias, ao igual que o espazo reservado para o público. Pero a organización ten claro que, nestes tempos, é imprescindible apostar polo dixital, polo que o concerto poderá seguirse integramente online a través das redes sociais.

Máis de 4 horas de jazz en directo, interpretado por artistas galegos -150 dos preto de 225 censados como tales-, que pasarán a formar parte da historia musical ao transformarse na maior jam session celebrada en España. ECG