Festival Vilablues Ferrol, última incorporación a los conciertos del Xacobeo

Música. La Xunta presenta el festival Vilablues Ferrol, la última incorporación a la programación de los conciertos del Xacobeo en Ferrolterra para este mes de agosto

La cita tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de agosto en la zona interior de Porto y reunirá la primeras figuras del panorama internacional como Roy Ellis & The Sound Doctors o Michelle David & The True Tones. La delegada territorial destacó que el evento ya se lleva celebrando desde hace seis años en otras localidades gallegas y que llega por primera vez a Ferrol para consolidarse como referente cultural de la ciudad

La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, presentó esta mañana, junto a los promotores del evento, Gumersindo Meijón y Maximino López, una nueva edición del festival Vilablues que por primera vez se celebra en Ferrol.

Un evento que, como destacó Aneiros, se lleva celebrando hace seis años en diferentes localizaciones de Galicia y que llega a la ciudad naval, concretamente a Porto, con afán de consolidarse cómo referente cultural de la misma. “Es un festival que introduce una nueva oferta musical en la temporada estival en Ferrolterra, con la que no contábamos, el blues, con primeras figuras como Roy Ellis & The Sound Doctors o Michelle David & The True Tones”, indicó la delegada. Redacción