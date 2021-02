3 Caminos, de la gallega Ficción Producciones y disponible en Amazon Prime Video, relata la vida de cinco amigos, cada uno de una nacionalidad diferente, todos ellos conectados por el Camino de Santiago en tres momentos puntuales de su vida. Durante esos años, nos adentramos en sus vidas: el paso del tiempo, sus sueños, las historias de pareja y amistades, y cómo todo esto irá transformando las personalidades de los cinco. Tres caminos, cinco vidas, muchas anécdotas, muchas vivencias, pero solo una Vía Láctea que iluminará a nuestros peregrinos en su viaje.

Cecilia, me ha encantado tu personaje, porque a pesar de que se incorpora tarde, dejas una huella muy profunda. ¿Cómo te has sentido haciendo el papel de Úrsula?

¡Qué bonito lo que me dices! Muchas gracias.

Pues ¡feliz!, porque todo este proyecto ha sido un regalazo. A mí me llegó justo antes de que Madrid entrara en fase 1, tras el confinamiento, y no te puedo explicar el poder sanador que ha tenido para mi corazón y para el de mi hijo y su nana –que viajaron conmigo– el hacer el recorrido del Camino justo después de estar tres meses en casa y tan lejos de nuestro país.

Ha sigo precioso y tan aleccionador que si tú fluyes, la vida tiene reservada una sorpresa linda para ti. Y esto fue la culminación de cómo entender el confinamiento desde un lugar muy amoroso.

¿Ya conocías el Camino de Santiago, habías oído hablar de él?

Sí, y tengo amigos que lo han hecho y me hablaron maravillas. Y uno, desde la distancia, siempre se preguntaba: ¿por qué va tanta gente allí? Y no hay manera de entenderlo hasta que lo haces.

Yo te puedo contar a ti lo maravilloso que fue, como me lo contaron a mí algunos amigos, pero tú no capturas realmente lo que eso es hasta que estás ahí.

Me parece maravillosa tu historia de amor con Roberto, interpretado por Álex González. Hay momentos incluso en los que vuestros encuentros me recuerdan a la película Ghost, muy espiritual...

Pues, a fin de cuentas, es en gran medida la forma en que los mexicanos también entendemos ese tránsito, esa elevación. Ellos siempre están entre nosotros.

A veces me topo con gente que se resiste a creerlo. Yo no tengo la menor duda de que es así. Nosotros no vemos muchas de las cosas que están incluidas en nuestra realidad, y yo creo que la presencia permanente y constante de ellos es un hecho.

Tu personaje pasa por diferentes estados de ánimo: se te ve triste, en calma, pero ese momento de rabia y de furia que te llega en un momento dado, creo que forma parte de una escena difícil de olvidar.

¡Qué lindo lo que me dices!

Fue bonito el proceso de filmar eso, era una escena muy importante, era la culminación, el punto de inflexión en el viaje de Úrsula. Y desde que me llegaron los guiones me dije: no quiero sobrepensar.

Sabía que la mitad del trabajo tenía que construirse una vez llegara al sitio donde íbamos a rodar, porque eso es el Camino. Entonces no quería tener una idea de cómo debería ser la escena; lo cual, por otro lado, es una apuesta arriesgada, peligrosa que decidí asumir.

Yo necesito adoptar riesgos cuando trabajo. Si no, me aburro muy fácilmente. Entonces, esa es una de las cosas que preciso para trabajar.

Llegué sin saber cómo iba a ser. Tito (López Amado), el director, me dijo dónde estaba planteando su cámara. Le pregunté si iba a tener libertad en ese perímetro. Me dijo que sí. Y ahí fue donde entendí, en ese momento, lo que iba a pasar. Y agradezco tanto el poder trabajar con un director como Tito, que permite que esas cosas sucedan, porque, claro, es un voto enorme de confianza el que me ha dado; y espero que él este contento con lo sucedido.

Seguro que sí, Cecilia.

¿Qué crees que supone para Úrsula relevar a Roberto en el Camino de Santiago, ya el tercero en la serie?

Yo no sé para Úrsula, para mí un peso enorme porque es el protagonista de la serie, además es un actor tan querido..., que ha hecho un trabajo magnífico en esta historia y que tiene un carisma desbordado.

Yo no sé para Úrsula, para mí era una cruz (risas).

¿Vamos a seguir viéndote por España?

Espero que sí, estoy feliz aquí. Me encanta este país, lo amo mucho, mucho, mucho. Y me siento profundamente agradecida a España.

Ha sido un encuentro muy sorpresivo por el nivel de cariño y profundidad de belleza que he hallado estando acá. Mi corazón vibra en completa felicidad en este país.

Cuando estaba empezando a ver la serie, me preguntaba; ¿pero cuándo entra en acción esta mujer? Te has hecho esperar, pero ha valido la pena, y te felicito por el trabajo tan bello que has hecho, y que nos ha emocionado a muchos.

Agradezco mucho, más de lo que te imaginas, tus palabras.