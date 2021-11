Final del rodaje en Palas de Rei del filme ‘Licantropía’

CINE La cineasta almeriense Nieves Gómez ha acabado el rodaje en Palas de Rei (Lugo) de su debut la cintaLicantropía. El guión es conjunto, escrito junto a Teo Martínez. En la historia, Gonzalo es un experto cazador en una España que se encuentra en plena guerra de la independencia. Tras una emboscada, en una noche de luna llena, su grupo y él se refugian en una cabaña en medio de un bosque.

Otros, también atacados, encuentran refugio en el mismo lugar. Pero nadie despierta tantas alarmas como un individuo que aparece de forma misteriosa y del que todos empiezan a pensar que es el monstruo. No obstante, la desconfianza impera, entre todos, y la supervivencia humana va a estar muy latente a lo largo de las diferentes tramas. Todos son sospechosos de licantropía y todos intentan averiguar quién es la bestia. Juanjo Ballesta, Will Sthepard, Andrea del Río, Mauricio Morales y Amanda Ferrer son algunos de los actores. Nieves tenía muchas ganas de meterse en faena y así se lo ha contado a Efe en un receso: “Mi ópera prima está basada en la leyenda sobre el hombre lobo. Hemos grabado en Almería. Pero algo me dijo que tenía que venir a Lugo y aquí estoy”. Y no se arrepiente de haber seguido su instinto: “Es un lugar maravilloso donde he encontrado la conexión entre el guión y la leyenda. Estoy disfrutando muchísimo”.

Ni siquiera el clima es una preocupación: “Es verdad que es duro para la gente del sur. Pero resulta maravillosa la combinación de agua, luz, verdor y bosque. La belleza de la lluvia es indescriptible”, señala la cineasta sobre una película ya en postproducción. ANA MARTÍNEZ (EFE)