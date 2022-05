Florencio Delgado, un Robinson Crusoe poeta e natural de Valdeorras

Santiago. O Consello da Cultura Galega (CCG), coa colaboración do concello do Barco de Valdeorras, abre este luns 16 de maio os actos de celebración do Día das Letras Galegas que homenaxea ao poeta e activista político e cultural Florencio Delgado Gurriarán (Vilamartín de Valdeorras, Ourense, 1903-Fair Oaks, USA, 1987).

Faino co tradicional Concerto das Letras Galegas que corre a cargo de Zoar Ensemble cun programa musical que repasa o legado do homenaxeado e tamén lembra a memoria dos exiliados republicanos que, coma Florencio, pasaron de Galicia a México.

As entradas son gratuítas, pódense retirar no propio día do concerto que terá lugar no Teatro Lauro Olmo (Barco de Valdeorras, 20.00 horas) e será retransmitido en directo pola web do CCG e a da CRTVG. Nel estrearase a peza Diásporas, composta para a data por Carme Rodríguez.

O grupo Zoar é o encargado da duodécima edición do concerto que pon o foco na figura de Florencio Delgado Gurriarán pero tamén no colectivo que formou parte do exilio mexicano.

O programa está conformado, por unha banda, por pezas que fan referencia explícita ao homenaxeado e, por outra, a creacións musicais ligadas á diáspora mexicana con obras dos seus principais referentes como Adolfo Salazar e Rodolfo Halffter e mais o galego Jesús Bal y Gay.

Todos eles eran amigos que se coñeceron en Madrid e volveron reencontrarse en México, onde seguirían colaborando, como na creación da revista Nuestra Música.

Complétase tamén con outras pezas que son unha chiscadela á cultura local, como é Aureana do Sil, de Federic Mompou, a partir dun texto de Ramón Cabanillas, e na que participou moi activamente o ourensán Antonio Fernández-Cid.

Nesta ocasión, a estrea absoluta por encarga do CCG é Diásporas, composta por Carme Rodríguez (Ribadeo, 1996). É unha peza contemporánea na que a compositora parte de catro textos do poemario Galicia infinda (Xacarandá, Volta, Enamórame o feitizo do tesouro, xunto cun extracto de Galicia infinda) para ofrecer “unha estrutura musical na que se amosa ese soño da Galicia infinda da que falaba Florencio. redacción