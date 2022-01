Fogar do Santiso, voz elexida por Fitur da gastronomía sostible

Fogar do Santiso, que naceu en 1996 no Concello de Teo como restaurante de tradición e cultura popular labrega de Galicia, foi escollido como exemplo de modelo gastronómico sostible e de economía circular en Fitur, (Feria Internacional de Turismo), que se celebrará do 19 o 23 deste mes en Madrid.

Despois de 15 anos de transformación do seu modelo de restaurante familiar nun sistema de produción, agricultura e gastronomía ecolóxica, a empresa será a voz da gastronomía sostible na edición de Fitur 2022.

O vindeiro venres, 21 de xaneiro, a firma galega será a responsable de explicar como deben innovar as empresas para ser referentes da economía circular. No acto promovido polo Ministerio de Turismo, ás 11:00 horas no pavillón 10, e presentado polo director técnico do Foro Mundial do Turismo Gastronómico –Iñaki Gaztelumendi-, Fogar do Santiso será a única voz do sector gastronómico, xunto ó xerente do Consorcio EDER –entidade pública de turismo de Navarra- e Cofounder & CBDO Sustainn -unha empresa tamén navarra e punteira en economía circular-.

Unha conversión que chegou á Cumbre do Clima da ONU. Fogar do Santiso comezou a súa conversión á produción ecolóxica no ano 2010. Desde entón converteuse nun restaurante cunha horta ecolóxica certificada asociada a un restaurante.

“Verduras km 0, carnes exclusivamente de razas autóctonas de Galicia, cero desperdicio alimentario –cunha carta diaria na que aproveitamos o potencial da horta de temporada-, residuo cero coa reciclaxe e creación de compost, enerxías renovables nas nosas instalacións... foron algúns dos cambios que fixemos”, explica Jose Santiso, co-propietario do Fogar.

O esforzo desta empresa familiar fíxoos merecedores de premios como o de Triodos Bank Empresa Sostible e foron convidados no 2019 como un exemplo á Conferencia Mundial da ONU sobre o Cambio Climático.

“Para ser viables, no Fogar precisamos crecer e ultraprofesionalizarnos. Pasamos de ser un restaurante a facer pedagoxía social e ecolóxica”, indica Jose Santiso.

Hoxe, ten un servizo de consultoría de economía circular para outras empresas e institucións, seis restaurantes, catering sostible e un departamento de I+D+i no que crearon, por exemplo, unha xenebra que emprega unha botella de vidro reciclado (seleccionada polas cestas de Nadal de Inditex e Michelin), sinalan na nota de prensa.