Forte aposta polo sector audiovisual para dotar de liquidez ás empresas

Co obxectivo de contribuir a apoiar o sector audiovisual, a Xunta de Galicia avanza na adaptación ao contexto actual das súas convocatorias de subvencións ás industrias culturais no marco do Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos da covid-19.

A prioridade é facilitarlles ás empresas adxudicatarias o cumprimento dos requisitos inicialmente esixidos para a concesión e xustificación destas axudas, finalidade coa que esta semana se publican no Diario Oficial de Galicia tres modificacións referidas ás bases para producións e coproducións audiovisuais do ano 2019, para a produción dunha obra audiovisual cara ao Xacobeo 2021 de 2018 e para creación escénica de 2020.

No primeiro dos casos, a resolución publicada onte recolle unha reformulación extraordinaria da convocatoria de subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego, que vai encamiñada fundamentalmente a dotar de liquidez as dezasete empresas adxudicatarias da convocatoria de 2019.

Neste sentido, facilítaselles o cumprimento dos requisitos para a consecución do pagamento anticipado do total da anualidade de 2020, ademais de aumentar de tres a catro as anualidades nas que se distribúe a achega económica total de dous millóns de euros e de ampliar os seus prazos de xustificación.

En concreto, abarcará do 15 de setembro ao 30 de novembro deste ano na modalidade D (curtametraxes) e do 15 de setembro de 2021 ao 15 de xuño de 2022 no resto: longametraxes cinematográficas de ficción, animacións e documentais, e películas ou series para televisión.

orzamento de 2,5 millóns de euros. Ademais, nestes momentos está a ultimarse o procedemento de concesión da convocatoria a producións e coproducións audiovisuais do ano en curso, que incrementou o seu orzamento ata alcanzar un total de 2,5 millóns de euros, un 25 por cento máis que o exercicio pasado, manténdose como a liña de subvencións a este sector con maior dotación de todas as xestionadas anualmente pola Consellería de Cultura e Turismo a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

Así mesmo, o DOG publicou este martes a modificación relativa á convocatoria extraordinaria de 2018 para o desenvolvemento de cinco proxectos e a posterior produción dunha obra audiovisual para fomentar os valores culturais do Camiño de Santiago cara á celebración do Xacobeo 2021.

A produtora compostelá Ficción Producións resultou a adxudicataria final dunha subvención de 1,5 millóns de euros para a serie 3caminos, á fronte dunha produción internacional na que se implicaron compañías referentes neste ámbito como é o caso de Amazon Prime Video ou Beta Films, e que foi unha das primeiras en retomar a súa rodaxe tras o estado de alarma decretado a causa do coronavirus.

Tamén neste caso se incrementan as anualidades, se facilita o pagamento anticipado da contía total correspondente a 2020 e se amplía ata o 15 de setembro do ano que vén o prazo de xustificación, ademais de retrasar así mesmo a data límite da estrea ata maio do próximo ano.