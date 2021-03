Francisco imagina su muerte de papa o emérito, y en Roma

Francisco reconoce que imagina su muerte “como papa, en funciones o emérito, y en Roma”. “No volveré a Argentina”, asegura el pontífice.

Así lo manifestó en una entrevista realizada hace dos años por el periodista y médico Nelson Castro para un libro suyo sobre la salud de los papas, y publicada por el diario argentino La Nación, según informa Europa Press.

Aunque Francisco admitió que sí piensa en el día de su muerte, aseguró que “en absoluto” le tiene miedo.

Dijo sentirse “bien y lleno de energía”, y recordó el “momento difícil” de 1957, a los 21 años, cuando le extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho con tres quistes.

“Cuando me recuperé de la anestesia, el dolor que sentía era muy intenso. No es que no estuviera preocupado, pero siempre tuve la convicción de que me recuperaría”, señaló.

En este punto, destacó que la recuperación fue completa y que nunca sintió “ninguna limitación” y que tampoco ha tenido que “limitar o cancelar” ninguna de las actividades previstas, incluso en los distintos viajes internacionales. “Nunca he sentido fatiga ni falta de aire. Como me explicaron los médicos, el pulmón derecho se ha expandido y ha cubierto todo el hemitórax ipsilateral”, precisó.

Explicó que “nunca” ha sido psicoanalizado pero que cuando fue provincial de los jesuitas, en los “días terribles” de la dictadura, tuvo que llevar a personas a la clandestinidad para sacarlas del país y “salvar sus vidas”.

“Tuve que enfrentarme a situaciones que no sabía cómo afrontar. Fui a ver a una señora -una gran mujer- que me había ayudado a leer unos test psicológicos para novatos. Así que, durante seis meses, la consulté una vez a la semana”, subrayó al respecto.

La psiquiatra, indicó, le ayudó esos seis meses a orientarse sobre “cómo afrontar los miedos de aquella época”.

“Imagínense lo que fue transportar a una persona oculta en el coche -sólo por una manta- y pasar tres controles militares en la zona de Campo de Mayo. La tensión era enorme”, recordó.

En la entrevista, habla de la ansiedad de lo inmediato, citando el proverbio atribuido a Napoleón: “Vísteme despacio, que tengo prisa”. Y alude a la necesidad de “saber frenar” y explica que uno de sus métodos es escuchar a Bach: “Me calma y me ayuda a analizar mejor los problemas”.