‘Fun polo aire’ asistirá a un grande evento de nenos e nenas palillando

Santiago. A Semana Santa sería o gran momento da Mostra do Encaixe. Este ano só é de xeito virtual, pero o programa Fun polo Aire (TVG) asistirá esta tarde a un grande evento de nenos e nenas palillando no porto de Camariñas, o único concello de España en que o palillo é unha materia opcional.

O espazo da Televisión de Galicia tamén estará no Grove, patrullando coa Policía Local e terraceando para comprobar se é certo o que se comenta na comarca da Arousa: que hai xente de fóra que esquivou os controis e se adiantou aos días clave da Semana Santa para pasar as vacacións en Galicia. Ademais, amosaranse os plans dos galegos para a vindeira semana e as recomendacións dos expertos para que prevaleza o sentidiño.

Tamén no Grove, os espectadores coñecerán a historia de Lisett Álvarez, que exportou unha nova idea de negocio. Quedou atrapada en Australia durante o tempo do confinamento, volveu e quixo cambiar a súa idea cunha proposta empresarial influenciada por ese concepto: sal mariña, hostalería, ioga, meditación, pilates, adestramento, masaxes, cerimonias ao atardecer... E todo nun lugar único mirando ao sol.

Por outro lado, Fun polo Aire, espazo que conduce a xornalista Susana López, entrará na maior granxa de rodaballo de Europa, que está na espectacular contorna do faro de Cabo Vilán, e pulsará entre os coruñeses que teletraballan as súas realidades, coñecendo a historia persoal dun pai que teletraballa e se ocupa da súa familia.

E por outra banda, con motivo da aprobación do Plan de reactivación dos sectores culturais e turísticos fronte aos efectos derivados agora da COVID, A Revista conversará sobre unha das súas accións: o bono turístico #QuedamosEnGalicia.

O xerente da Axencia de Turismo de Galicia, Emilio de la Iglesia, conversará no estudo de gravación sobre esta iniciativa para fomentar a actividade no turismo. Ademais, o magazine conectará co Noa Boutique Hotel, en Oleiros.

Os espectadores de A Revista coñecerán tamén desde Tui a Lisette Kóoch, creadora da firma de cosmética vegana e natural Green Cosmetics. A marca, que naceu hai dous anos xa conta con varios premios como o AJE Vigo. Ademais, estará coa presentadora Loly Gómez, Alba Mancebo, que traerá o máis visto nas redes sociais durante os últimos días; o médico do Hospital San Rafael, Manuel Viso, que falará sobre o estado actual da pandemia en Galicia; e a bióloga Xiana Albor. ecg