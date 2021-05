Galicia acolle múltiples actos en liña e presenciais para celebrar o Día dos Museos

SANTIAGO. Galicia prepárase para celebrar o Día dos Museos con decenas de propostas. En concreto, a Xunta proxecta preto de 30 actividades, presenciais e en liña, nos centros museísticos xestionados pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que inclúen visitas guiadas, talleres, música e teatros.

As conmemoracións do Día Internacional dos Museos terán como acto central a xornada institucional do 18 de maio presidida polo conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, desde o Centro de Arte Contemporánea de Galicia (CGAC), coa participación dos responsables dos museos da Xunta.

A programación de actividades concéntrase nas principais cidades galegas: A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense, Pontevedra e Lugo, respectivamente.

O Museo de Belas Artes da Coruña ofrece este sábado 15 de maio visitas guiadas ás 12.00, 18.00 e ás 20.00 horas, ademais de talleres en familia e o concerto de Paul Álvarez Project, proposta musical que fusiona flamenco e jazz, que se poderá seguir tamén en liña.

As visitas guiadas á colección repetiranse o martes no mesmo horario pero a última será ás 19.00 horas en lugar da as 20.00 horas.

Tamén se presentará o martes 18 de maio o proxecto Audioguías Emocionais, realizado co IES Menéndez Pidal, no que o alumnado participante falará das sensacións que lle transmiten as obras escollidas.

Finalmente, o 22 de maio representarase o espectáculo teatral Manuela é unha inuit, de Sr. López Produccións.

EN SANTIAGO. Este martes 18 de maio haberá un concerto de Abraham Cupeiro no Museo das Peregrinacións. O CGAC desenvolverá os días 18 e 19 dúas sesións do taller en liña Escoita profunda, e do 20 ao 22 terá lugar un ciclo de proxeccións abertas ao público acerca de Paulino Oliveros, ademais dunha ruta arqueolóxica por Santiago, partindo do CGAC, o día 22.

O domingo 23, as persoas poderán gozar dunha visita guiada ás instalacións do centro ás 12.00h.

Na Cidade da Cultura, ou Museo Centro Gaiás apostará pola programación en liña. De 10.00 horas a 14.00 horas, desenvolverase un programa de visitas online para centros escolares.

Ás 17.00 horas, terá lugar unha visita tamén a través da rede, á exposición Faraón para todo o público interesado.

A programación do Día dos Museos no Gaiás inclúe tamén a estrea en Compostela de Formas da Aparencia, peza audiovisual da artista Verónica Vicente.

OUTRAS PROPOSTAS. Pola súa banda, o Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense ofrecerá este martes 18 a actuación de Quico Cadaval, A memoria reimaxinada, no Liceo de Ourense, que se poderá seguir tamén vía Internet.

Ademais, organizaranse talleres para o público máis novo e unha actividade didáctica para escolares de Primaria.

Até o 13 de xuño proxectarase sobre o edificio do museo da Praza Maior un vídeo con imaxes do centro en diferentes épocas e unha recreación do futuro estado do museo despois de acabar as obras iniciadas no mesmo.

O vindeiro venres 28 presentarase unha colaboración entre o centro museístico e o CIFP Portovello de Ourense, a través do Proxecto Museo Aberto 2021.

No Museo do Viño de Galicia, difundiranse a partir do martes 18 de maio pequenos vídeos de recolectores de diferentes denominacións de orixe sobre a elaboración dos viños.

O Museo do Mar de Vigo organiza unha xornada de portas abertas este martes 18 de maio e o Museo Massó, de Bueu, terá visitas guiadas gratuítas todos os sábados do mes de maio de 12.30 horas a 14.30 horas, ademais de talleres en liña.

Doutra banda, o Museo de Castro de Viladonga de Lugo ofrecerá un concerto en liña de Germán Díaz e unha selección audiovisual do evento Noites dos museos desde 2015. Europa Press