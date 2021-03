‘Galicia bonita’ asume hoxe un novo e complicado reto

Santiago. O equipo do programa Galicia bonita asume hoxe un novo reto e complicado reto. Nesta ocasión, a arquitecta Rosa Facal e os seus colaboradores viaxarán ata terras luguesas.

No concello de Castroverde, a xefa de Galicia bonita faralle fronte a un almacén de construción en estado semirruinoso despois de case 40 anos de abandono. Os seus propietarios, Loli e Wenceslao, porán a proba a paciencia do equipo de reformas cun batallón continuo de mercadorías e material de obra.

‘EN FEMININO SINGULAR’. A G2 estrea na faixa da noite En feminino singular, unha serie de oito capítulos temáticos, coa que a canle pública pretende sensibilizar a sociedade e as mulleres, en particular, sobre a necesidade de apoderarse para romper os vestixios da desigualdade existente entre xéneros e fomentar este apoderamento como escudo fronte á violencia de xénero.

En cada entrega dedicada a un sector profesional, catro mulleres visibilizarán as súas experiencias e traxectorias vitais que as levaron a erixirse como referentes nos seus ámbitos. Historias que mostrarán que é posible o desenvolvemento integral da muller, servindo de estímulo para outras mulleres. Coñeceranse mulleres galegas do pasado, que destacaron pola súa valentía e os seus logros e a novas xeracións de mulleres.

Na súa estrea, a G2 ofrecerá dúas entregas de En feminino singular, dedicadas ás promotoras de iniciativas e á empresa. Na primeira delas, entre as mulleres que fixeron e fan que o mundo avance, coñerase a Ángela Ruíz Robles, considerada a precursora do que hoxe se coñece como libro electrónico. Exerceu como mestra en Ferrol, onde creou en 1949 a súa enciclopedia mecánica.

De regreso ao presente, o espazo achegarase a Marisol Soengas, que lidera dende o Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas o Grupo de Melanoma. Esta galega de Agolada está considerada unha das investigadoras máis influentes do mundo e foi premiada polas institucións máis prestixiosas no seu campo.

Con 70 anos, contarase con Carmela Porteiro. Xubilada dende hai tres anos, dedicou a súa vida á investigación e ao asesoramento pesqueiro ao máis alto nivel. Xestionaba os recursos pesqueiros do noso país para obter os mellores resultados para o sector.

E a última protagonista é Iria Ollero, que ten todas as calidades para lograr un oco na investigación. É estudante de Enxeñería Biomédica e con tan só 20 anos xa ten cinco proxectos propios. Tres historias de mulleres que sentiron a vocación da ciencia dende nenas e que apostan pola investigación, con todas as súas consecuencias. Grazas a elas, o mundo avanza para ser cada día un pouco mellor.

A historia empresarial de Galicia comezou de xeito tardío con respecto ao resto do estado e aínda que as mulleres foron imprescindibles como man de obra no desenvolvemento das compañías, o seu papel á fronte dos negocios foi durante moitos anos case anecdótico.

Hoxe, coñecerase a tres mulleres do século XXI que demostraron que tamén elas podían dirixir con éxito a súa empresa. A primeira das protagonistas é Paz Cariñena, gañadora do certame Abanca Innova, que con 47 anos é copropietaria de DooingIT, especialistas en ciberseguridade. A segunda é María Caeiro que tomou a remuda de seu pai ao mando da empresa familiar de concesionarios. Modernizouna e fíxoa medrar gañando o recoñecemento do sector. Por último, presentarase a Adriana Domínguez, presidenta executiva de Adolfo Domínguez.