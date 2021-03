‘Galicia bonita’ cambiará unha vivenda en bloque en Begonte

A arquitecta especializada en recuperación de contornas no ámbito do rural, Rosal Facal, e o seu equipo de incribles axudantes regresan este luns pola noite ao choio, nunha nova entrega de Galicia bonita na canle autonómica.

Desta volta, aterrarán na Terra Chá, en Begonte, onde Loli e Carlos, os propietarios dunha cuestionable vivenda elaborada en bloque, non acabarán de crer nas boas intencións da arquitecta e dos operarios sobre quen deberá asumir o custo total da reforma.

De novo, este luns, o equipo do Galicia bonita, formado tamén por Javier, Laira, Carlos e Álex, deberá convencer os donos para acometer destacadas reformas para transformar a súa propiedade no prazo máximo dunha semana.

Por outra parte, o informativo matinal da Televisión de Galicia Bos días contará hoxe, en directo, ás 10.00 horas, con Cayetana Álvarez de Toledo, deputada do Partido Popular no Congreso dos Deputados pola provincia de Barcelona, na mesma semana na que está fixada a investidura no Parlamento catalán. A deputada do PP será entrevistada por Marcos Sueiro, redactor xefe dos servizos informativos da Galega, desde Madrid.

Con motivo do auxe da cultura do denominado freestyle, o programa A revista conversará hoxe sobre Gallos del Norte, unha plataforma que reúne o mellor das batallas de galos na nosa comunidade. Esta é a primeira web autonómica centrada no panorama musical galego que da visibilidade a esta disciplina máis alá das fronteiras.

O magazine conectará ademais con Esencia Atlántica, unha empresa de Muxía que se encarga de facer salsas que manteñen toda a tradición herdada xeración tras xeración. Comida natural e tradicional para disfrutala na vida moderna cunha selección de seis salsas diferentes de primeira calidade.

Coma cada luns, a presentadora do espazo, Loly Gómez, desenvolverá unha mesa de sucesos na compaña do avogado penalista Alejandro Vega e da xornalista do ABC Patricia Abet, para analizar algúns dos crimes e das novas máis salientables dos últimos días neste ámbito.

Xa na G”, o programa Zigzag comeza a semana recibindo a visita de Xurxo Fernandes, que presenta o seu novo disco Levaino!.

Cunha sonoridade peculiar, o creador da vida a un único traballo musical no que conflúen a creación popular galega e o exotismo oriental.

No seguinte tema deste comezo da semana, o espazo cultural achegarase ás mulleres que participan no filme Nación, obra de Margarita Ledo, cunha reportaxe na que se afonda nas figuras femininas deste relato emocionante, combativo e poético dunha loita inconclusa.

Ademais, os espectadores desprazaranse á Galería Trinta da capital galega, a través dunha reportaxe sobre a exposición do primeiro traballo cinematográfico do artista José Luis Serzo. Archimétrica, historias dun continuo renacer mestura cinema con cadros e pezas escultóricas realizadas polo artista durante a rodaxe da curtametraxe.