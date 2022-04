‘Galicia bonita’ dalle unha nova vida a un pendello situado na contorna de Foz

Santiago. O equipo de Galicia Bonita deberá arranxar esta semana o pendello de David e Cristina, na contorna única da basílica medieval de San Martiño de Mondoñedo, en Foz. A plena confianza que os propietarios depositarán na arquitecta e os seus colaboradores provocará continuos cambios na reforma en beneficio do equipo, o que desembocará en diferenzas cos familiares de David. Ademais, Álex quedará fascinado coa beleza da antiga catedral, que lle servirá de inspiración para a reforma do tellado do alpendre.

Cun orzamento limitado, Rosa Facal e o seu equipo, formado entre outros polo albanel Javier, a deseñadora Laira e os carpinteiros Carlos e Álex, fan fronte en cada entrega ao ‘feísmo’ e á arquitectura abandonada, que predomina en pendellos, palleiras e leiras de toda Galicia, e restauran as descoidadas edificacións no prazo máximo de cinco días de traballo.

‘CATRO GATOS’. Pasalo ben e seguir repartindo risa a escacha. Este será de novo obxectivo de Xosé A. Touriñán, David Perdomo, Fátima Pego e Noemi Rodríguez na súa reunión desta tarde nunha nova edición do programa Catro gatos.

Coma sempre que se reúnen uns amigos arredor dunha mesa, antes ou despois ten que saír o tema dos cartos. O diñeiro é o tema por excelencia e os galegos temos mil e unha formas de buscalo, somos uns emprendedores e podemos sacar ‘catro patacos’ de calquera lado, como di Noemí. Pero os cartos non é só gañalos, senón que tamén hai que xestionalos e disto, coma de todo, sabe moito o tío avó de Touriñán.

‘PEDRA A PEDRA’. Na compaña de Manuel Lozano, a serie documental Pedra a pedra proporalle hoxe á audiencia aprender a escoitar a ‘Paisaxe da auga’. A entrega deste domingo partirá da chuvia e revisará as respostas que dá a arquitectura galega ao asolagamento continuo. Tamén coñecerá a Cristina García Fontán, arquitecta e profesora de paisaxismo, unha nova disciplina a cabalo entre a arquitectura e o territorio.

Pedra a pedra é unha produción da TVG, realizada por Breogán Riveiro, que percorre Galicia para descubrir, pedra a pedra, o gusto pola arquitectura,

‘VIVIR AQUÍ’. A primeira reportaxe do Vivir Aquí deste domingo achégase un dos problemas de actualidade, o consumo enerxético. Cos problemas que xera o prezo dos combustibles calquera iniciativa que favoreza o aforro e a eficiencia do autoconsumo é un modelo a seguir. Como acontece coa primeira casa galega feita en madeira do país e certificada como passivhaus, é dicir sostible e ecolóxica. Está en Ourol e xa é o fogar dunha familia moi concienciada.

Tamén demostraron conciencia ecolóxica as milleiros de persoas que participaron co seu voto no concurso Árbore europea do ano, en que o centenario carballo de Conxo, ubicado na capital galega, quedou en segundo lugar a nivel continental. ecg