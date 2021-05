‘Galicia bonita’, nuns pendellos de Santa Comba e en Forcarei

O equipo do Galicia bonita, coa arquitecta Rosa Facal á cabeza, seguirá percorrendo a xeografía galega para acometer este luns dúas reformas, en senllas vivendas en Santa Comba e Forcarei, que favorecerán en boa medida a rehabilitar o inmoble e contribuirán a erradicar o feísmo da nosa paisaxe.

A noite comezará coa visita do programa á vila natal de Rosa Facal. En Santa Comba, Fina, a súa adorable veciña, tratará de convencer a arquitecta e o seu equipo con todo tipo de artimañas culinarias para que lles metan man aos enormes pendellos que crecen como fungos na súa leira.

Na segunda entrega, o equipo, que tamén forman o albanel Javier, o carpinteiro Carlos e a decoradora Laira, levarán a cabo a recuperación dunha vivenda de Forcarei e da súa contorna.

Como é habitual, a reforma de hoxe terá as súas complicacións, xa que os profesionais do programa deberán enfrontarse a unha palleira forrada de fibrocemento; a Pocholo, un porco nada amigable, e a Esther e Julia, nai e filla que non coinciden nas necesidades da obra a realizar na aldea de Córneas.

A revista comeza a semana na compañía no estudio da directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, para presentar a campaña O verán que mereces, que ofrecerá un lecer seguro á mocidade galega durante as vacacións.

Acudirán tamén ao estudio do espazo da canle autonómica Diego Rodríguez e Adela Bértolo, membros do equipo de produción do novo programa da TVG Eu quero..., dedicado nesta entrega ao salmón, no seu percorrido polos mellores produtos gastronómicos da comunidade.

Vía Skype, Alexia Moreiras falará da súa primeira novela, Distopía, na que viaxa co seu protagonista por existencias alternativas, deixándolle ao lector a dúbida sobre cal delas é a real.

Festas de Begonte. Ademais, o magazine conectará coa comisión de festas de Begonte, xa que se retoma a romaría, con misas cada hora ou hora e media durante a mañá, e coa Pobra de Brollón, onde o pintor Joseba Murazábal, máis coñecido como Yoseba MP, fai un mural das súas coñecidísimas superavoas, en homenaxe a avoa de Noelia Vicín, que tamén falará co programa.

Por outra parte, e coma cada luns, desenvolverase no programa da canle autonómica galega unha mesa de sucesos, que contará coa participación do avogado Evaristo Nogueira e da xornalista do ABC Patricia Abet, para analizar algúns dos crimes e das novas máis salientables dos últimos días neste ámbito.