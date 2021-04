‘Galicia bonita’ viaxará hoxe ata Pontecesures e Oroso

O equipo do espazo da TVG Galicia bonita seguirá percorrendo hoxe a xeografía galega na procura dos feísmos máis comúns, para poñerlles remedio co seu seu peculiar equipo de arranxos, que nesta ocasión terá traballo por partida dobre, xa que se acometerán dúas reformas.

O programa comezará en Pontecesures, onde a arquitecta Rosa Facal recibirá unha proposta inesperada. Merche quere darlle unha sorpresa á súa irmá Estrella, que vai estar unha semana de vacacións lonxe da vila: reformarlle a súa triste e pouco vistosa vivenda. A falta de determinación e liderado de Merche tolearán a arquitecta e os seus operarios, que se verán obrigados a tomar importantes decisións ante a ausencia da propietaria.

O segundo destino da noite será a localidade coruñesa de Oroso, onde Jorge e a súa neta Naia viven desde hai máis de cinco anos nunha casa aínda sen rematar. A pesar das súas boas intencións, a arquitecta Rosa deberá lidar co forte carácter do avó e coas súas esixentes pretensións.

Por outra parte, e con motivo da semana do décimo aniversario do Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), A revista conversará no estudio con Ramón Ares, xerente da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte, e María Jesús Pérez Taboada, directora de Enfermería.

Ademais, o magazine conectará en directo co hospital, onde conversará con Luís Pérez, xefe do Servizo de Pneumoloxía; Carmen Santiso, xefa de Persoal Subalterno, e Ana María Murado, supervisora de Docencia e Investigación.

Tamén visitará o estudio Tito Asorey, protagonista da miniserie Sofía Casanova, a nova produción participada pola canle autonómica sobre a primeira muller española correspondente de guerra, dirixida por Zaza Ceballos e Noelia Muíño.

O programa da TVG conectará ademais en A Coruña con Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira e Federico Pérez, actores protagonistas de Cuñados, a disparatada longametraxe ópera prima do ourensán Toño López participada pola Televisión de Galicia.

Acompañará a presentadora Loly Gómez a xornalista Carla Reyes para comentar cada un dos temas do día e, coma cada luns, desenvolverase unha mesa de sucesos na que participarán o avogado Evaristo Nogueira e a xornalista do ABC Patricia Abet, para analizar algúns dos crimes e das novas máis salientables dos últimos días.

ZigZag arrinca a semana coa entrevista no estudio do programa a Juan de Nieves, comisario da mostra Camiño negro, de Damián Ucieda.

Aberta no espazo Normal de A Coruña, a mostra presenta medio centenar de fotografías froito dun proxecto artístico e de investigación que examina a relación do petróleo e da refinería coa contorna da cidade herculina.

Nunha reportaxe, os espectadores coñecerán a exposición Solovki, dos fotógrafos Juan Manuel Castro Prieto e Rafael Trapiello.

Esta exposición é unha exploración visual das illas do arquipélago Solovetsky para atopar a relación entre o inferno e o paraíso que o define.

O programa afondará en Osmose, de Mercedes Peón, unha pregunta escénica canalizada pola música e as súas corporalidades, e a banda sonora do filme Nación, sobre a loita inconclusa das mulleres, de Margarita Ledo.

A danza de Dosis de Paraíso, unha exploración sobre o amor e as relacións de Sharon Fridman e Os Resentidos tamén serán protagonistas.