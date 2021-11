Galicia, cuya emisión de CO2 bajó un 24 %, invitada a la COP26

Galicia estará presente en la COP26, la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se está celebrando actualmente en la húmeda ciudad de Glasgow (Escocia, Reino Unido). Así lo indicó ayer la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, que asistirá a sus actividades el próximo domingo.

La nueva cumbre, que dio comienzo el pasado fin de semana y se prolongará hasta el 12 de noviembre, permitirá a la comunidad gallega ponerse en contacto con gobiernos de todo el mundo y abrir un debate sobre los distintos proyectos e iniciativas que cada región promueve para frenar el avance de la crisis que provoca este fenómeno global.

En este sentido, la conselleira de Medio Ambiente remarcó la “oportunidade” que representa este evento para Galicia, no solo para exponer el trabajo que se está desarrollando en esta parte atlántica de Europa; sino también para conocer los proyectos que se llevan a cabo en otras zonas punteras por su acción por el clima, así como la experiencia y visión de los líderes en cuestiones tan importantes como la evolución de las emisiones de CO2. De este modo, se reforzará el trabajo que realiza Galicia en este ámbito.

“Galicia vai participar na COP26, está como unha das rexións convidadas”, dijo nada más empezar la titular del departamento gallego, quien señaló que “o 23,8% de disminución de CO2 posiciónanos como unha das grandes rexións que fixo un impulso e un esforzo moi importante”.

“Non contan as emisións de As Pontes nin de Meirama co cal neste momento a situación de Galicia aínda é mellor”, añadió, para acto seguido recordar que la CCAA “adhirese ao tratado Under2”.

Así las cosas, en esta cumbre —que reunirá un gran número de líderes mundiales— se Galicia ratificará que se suma a dicha coalición: un foro que tiene como objetivo acelerar la puesta en marcha de políticas contra el cambio climático para limitar la temperatura a nivel mundial y el calentamiento global. “Loitaremos para que a temperatura a nivel mundial non se incrementen máis de dous grados e aportaremos neste caso para que Galicia sexa unha solución ”, apuntó Vázquez sobre el papel que desempeñará la autonomía durante la Asamblea General del 2021 de este grupo que tendrá lugar, precisamente, en la mañana del próximo domingo.

Igualmente, la comunidad aprovechará para encontrar sinergias con otras regiones también comprometidas de manera ambiciosa en disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, así como para compartir las estrategias que en esta materia impulsa el Gobierno gallego.

“Galicia reúne a mellor das condicións sen dúbida e así o defenderemos na COP, aos demais convidados no que é a asamblea das rexións para o vindeiro domingo”, sentenció en esta línea la conselleira.