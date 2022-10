Galicia e Portugal traballan nun destino turístico intelixente

Santiago. O edificio Fontán da Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, acolle hoxe os foros do proxecto “Eurorrexión destino turístico intelixente” (EDIT) liderado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e financiado co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

No proxecto EDIT participan, ademais, a Axencia Turismo de Galicia, Turismo do Porto e Norte de Portugal, a Universidade do Minho, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e a asociación CCG/ZGDV Centro de Computación Gráfica.

Os foros foron inaugurados onte polo director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Julián Cerviño e contarán coa participación, entre outros persoeiros, de Tania Iglesias, xefa do proxecto da rede de Destinos Turísticos Intelixentes da Secretaría de Estado de Turismo; Pili Chapela, directora de Retegal, ou Cesáreo Pardal, presidente do Clúster Turismo de Galicia.

A segunda sesión será inaugurada pola directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e contará, entre outras, coas intervencións de Alberto Palomo, xefe da Oficina do Dato do Goberno de España; Antonio Rodríguez del Corral, presidente del Clúster TIC de Galicia; así como representantes de organizacións e administracións turísticas de Oporto, Andalucía ou Valencia. O programa completo pódese consultar nesta ligazón.

Entre os obxectivos do proxecto “Eurorrexión destino turístico intelixente” está o de normalizar os datos procedentes de sensores de Galicia e o Norte de Portugal que permitan controlar, analizar perfiles e xestionar os fluxos turísticos. ecg