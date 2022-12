‘Galicia en Madrid’, un gran festexo na capital

Madrid. O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistiu hoxe a celebración “Galicia en Madrid” no teatro Lara, organizado pola Federación de Asociacións Galegas nesta comunidade (FAGAMA) e que contou coa actuación central do grupo Ramalleira, liderado polo recoñecido gaiteiro Miguel Ramalleira. Na gala tamén actuaron un grupo de cantareiras xunto a Agrupación Artística Gallega Rosalía de Castro e varios artistas afincados en Madrid como Arcadio Falcón. Contou coa participación do humorista galego Sergio Pazos e o director Rubén Riós. O obxectivo deste evento, que tivo a colaboración da Xunta de Galicia, é continuar a promocionar a cultura galega na capital de España.

No acto, o secretario xeral da Emigración estivo acompañado do presidente de FAGAMA, Horacio Rico. Tamén asistiron o presidente de AEGAMA, Julio Lage, a presidenta do Club de periodistas gallegos de Madrid, Pilar Falcón, Carlos de Blas da Orden da Vieira e o presidente do Centro Gallego de Madrid. Miranda dirixiuse aos asistentes felicitando as festas navideñas e agradecendo a FAGAMA a labor que desenvolve en Madrid en prol da cultura e a lingua galega, destacando os eventos e actividades que xa se están a preparar de cara ao próximo ano, continuando así con un labor esencial “para que Galicia continúe tendo presenza na capital do Estado”. Redac.