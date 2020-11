Galicia está na cola no uso da Internet e en compras virtuais

Galicia figura na cola das comunidades autónomas en porcentaxe de uso da Internet nos últimos tres meses e de compras virtuais, segundo datos divulgados polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Tamén é a comunidade coa porcentaxe máis baixa de persoas (87,4 %) que utilizaron Internet no últimos tres meses, fronte a unha media de 93,2 % no conxunto de España. Así mesmo, é a última comunidade en porcentaxe de usuarios diarios na rede (75,2 %) fronte a unha media de 83,1 % no Estado.

Galicia é a penúltima en proporción de persoas que fixeron algunha compra por Internet no últimos tres meses (47,2 %), só superada polo arquipélago de Canarias (37,5 %), fronte a unha media de 53,8 % en España.

O 92,4 % dos fogares galegos teñen contratado Internet, cun incremento do 4,1 % con respecto ao ano anterior. Isto supón que 34.400 vivendas da Comunidade se sumaron ao uso de Internet no último ano. Sen embargo, o máis destacado deste aumento é que se produce nos concellos máis pequenos, onde ata o de agora a fenda dixital era máis acusada. Entre 2019 e 2020 a contratación de Internet nos municipios de menos de 10.000 habitantes creceu un 8,7 %, máis do dobre que a media de Galicia.

Estos son parte dos datos publicados onte polo INE sobre o equipamento e uso das TIC nos fogares en 2020, que constata que a contratación de Internet supera o 94 % en todos os concellos de 50.000 a máis de 100.000 habitantes; que no tramo de 20.000 a 50.0000 habitantes esta porcentaxe ascende a máis do 95 %; e que nos concellos de 10.000 a 20.000 habitantes pasou do 86,1 % ao 91,5 %.

Segundo a análise realizada polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga), dependente da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), as cifras confirman que a totalidade dos galegos de 16 a 34 anos empregan Internet e superan a media estatal no uso habitual desta Rede pero, ao mesmo tempo, tamén se están a producir incrementos significativos do uso das TIC entre os maiores galegos de 65 anos.

empleo das TIC. O 87,4 % dos galegos e galegas de 16 a 74 anos utilizaron Internet nos tres últimos meses, cun crecemento do 4 %, con respecto ao ano anterior. Se ben, o uso de Internet é universal entre as persoas de menos de 34 anos, destaca o crecemento no tramo de idade dos 65 aos 74 anos, onde o uso da Rede sube un 17,5 % respecto ao ano anterior (do 45,7 % ao 53,7 por cento).

Outro dos indicadores que experimenta un dos incrementos máis relevantes son as compras a través da Rede. Un 47,2 % da poboación galega adquiriu algún produto ou servizo a través de Internet nos últimos tres meses, experimentando un crecemento do 20,4 % respecto ao ano anterior fronte ao crecemento do 14,7 % que experimenta a media estatal, Cabe salientar que un 64,1 % dos mozos galegos de 16 a 24 anos compran a través de Internet, superando en 2,3 puntos a media estatal (61,8 ).

A Rede das cousas. Nesta edición, a enquisa do INE incorpora un módulo específico sobre a Internet das Cousas. A Internet das Cousas é un concepto que se refire ao uso de dispositivos cotiáns conectados a Internet que tamén poden conectarse entre si para habilitar servizos avanzados, como controlar o dispositivo de forma remota, axustar a configuración ou dar instrucións para as tarefas a realizar.

Do total de internautas galegos, case tres de cada 10 persoas de 16 a 74 anos (o 28,6 %) utilizaron dispositivos ou servizos de domótica no fogar, en valores próximos á media estatal (31,1 %). En concreto, o 19,6 % usou asistentes virtuais en forma de altofalante intelixente ou de App (como Alexa, Google Home, Siri, Cortana,...), superando a media estatal (18,1 %); o 10,2 % electrodomésticos conectados, o 6,4 % sistemas de alarma/seguridade do fogar (fechaduras, cámaras, detectores de fumes,...) e o 7,6 % sistemas para a administración de enerxía para o fogar (luces, enchufes, termostatos,...).

En canto ao resto dos dispositivos conectados a Internet no fogar, os máis utilizados son as televisións con conexión a Internet, incluídas as Smart TV (polo 66,1 % da poboación usuaria de Internet nos últimos tres meses) e o uso de consolas de xogos conectadas a Internet (30,8 %).

Por último, respecto dos dispositivos portátiles conectados a Internet, o 28,5 por cento dos internautas galegos utiliza reloxos intelixentes (smartwatches), auriculares, rastreadores de seguridade ou bandas de fitness conectados a Internet, superando en 4,2 puntos a media estatal (24,3 %), o 8,2 por cento dispositivos para a saúde e a atención médica (controlar a presión arterial, o peso corporal,...), superando de novo a media estatal (7,4 por cento) e o 7,3 por cento dispón de automóbiles con conexión sen fíos incorporada.